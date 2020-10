Cuáles son las 6 provincias donde no se endureció la cuarentena y qué las diferencia

El presidente Alberto Fernández anunció ayer por la noche que dispondrá a partir del lunes y por 14 días medidas de restricción de la circulación en distritos de 18 provincias para intentar "minimizar" el contagio de Covid-19. De esta forma, no habrá restricciones en Corrientes, Misiones, La Pampa, Entre Ríos, Formosa y Catamarca. En el discurso pronunciado en Casa Rosada, el mandatario destacó que la situación sanitaria del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pareció "empezar a controlarse" tras 200 días de confinamiento y no habló de cuarentena, aunque aclaró que el problema "todavía no está resuelto".

"Hoy pareciera ser que el problema ya no es el AMBA, ahí el problema parece empezar a controlarse. No está resuelto. Lo que sí sabemos es que el problema trascendió el AMBA y se metió en toda la argentina. Esto tiene que ver con que el AMBA irradió el problema y muchas provincias vinieron a buscar insumos, alimentos, necesidades que debían cubrir. Y tiene que ver con que el virus comenzó a circular localmente en casi todas las provincias del país", señaló.

A su vez, dijo que "los datos de pobreza" del segundo trimestre del año los dejaron en el Gobierno "entristecidos", aunque señaló que "el tercer trimestre va a tener otro resultado". "No queremos postergar la economía, hay que seguir trabajando, cuidando los protocolos de cada actividad", dijo, mientras que agregó que "aumentó de la recaudación de un 5 por ciento por primera vez en el año".

El presidente habría decidido no endurecer los controles en las provincias que muestran los mejores desempeños. Según las estimaciones oficiales de la Nación, hasta el miércoles Corrientes era una de las cuatro provincias con la tasa de incidencia más baja de contagios del país: 33 cada 100.000 habitantes. La superan Catamarca, Misiones y Formosa, las otras jurisdicciones que no deberán implementar restricciones. Corrientes de hecho, avanza en un plan para intentar habilitar el turismo interjurisdiccional con provincias que mantengan un status sanitario similar, hoy sería Misiones, aunque ya se avanzó en gestiones con Entre Ríos, además.