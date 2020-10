Por qué el dólar blue subió $ 20 desde los anuncios del Gobierno para acortar la brecha cambiaria

"En un mercado con cepos siempre hay termómetros. Aunque tapes las fisuras si la presión es muy fuerte por algún lado salta el agua", graficó un operador con largos años capeando tormentas en el mercado local.

Esta semana el termómetro fue el dólar blue. Desde que el pasado jueves, cuando el Gobierno anunció medidas para tratar de aumentar el desembolso de dólares y poner un freno al drenaje de reservas el billete saltó $ 20. Antes había ajustado el súper cepo, con lo que casi cerró el grifo a quienes pueden comprar el cupo de u$s 200.

En la semana que termina los números son contundentes: solo este viernes el billete sumó $ 8, superó sin frenos la barrera de los $ 160 y terminó en los $ 167, una suba de 5,7%. Y si bien los anuncios del jueves pasado apuntaban a controlar la brecha, la misma superó el 116%.

Los analistas consultados por El Cronista coincidieron en que se vive una crisis de confianza en un mercado inundado de pesos, escaso de dólares y con casi nulas opciones de inversión atractivas para los pequeños ahorristas. Correr al dólar parece ser la única opción elegida al precio que sea.

Así, las cada vez mayores restricciones en lo cambiario que le ponen presión a un mercado blue, que carece de la oferta que le otorgaba el "puré", la operación mediante la cuál las personas adquirían el cupo de u$s 200 en el mercado oficial y se desprendían de ellos en el blue haciendo una diferencia a su favor.

"La gente que no puede comprar más dólar ahorro por el súper cepo ahora nos compra a nosotros desde el día 1 del mes. Eso antes no pasaba. Nosotros a principio de mes teníamos mucha oferta de gente que hacía puré y ahora eso no está. Todo es presión", explicó un cuevero.

A esto se suma que si bien el Gobierno lanzó medidas para que el campo liquide más dólares, se trata de una operatoria que puede llevar días. Una fuente del sector precisó que se liquida en promedio unos u$s 70 millones, aunque el jueves se informaron hasta u$s 100 millones.

Aunque destacan una mejora en los números de las Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), aclararon que la liquidación se dan dentro de un plazo de 5 días a realizada la declaración.

"Las DJVE mejoraron mucho, pero no ingresaron aún esos dólares. Como se pueden hacer declaraciones con embarque a abril, mayo julio eso no sabés cuándo va a ser el embarque. Lo que gatilla la liquidación es cinco días desde que embarcaste las mercaderías", preció una fuente del sector.

Y aclaró: "Para que des una idea están liquidando a mitad del ritmo de un año normal".

La semana pasada el temómetro que mostró la tensión fueron las cotizaciones financieras y hubo intervenciones oficiales en el mercado de bonos los que pusieron agua a subas del 5%.

Fernando Camusso. de Rafaela Capital. atribuyó la tensión en el mercado a "un crisis de confianza. De eso no hay dudas. Pero en rigor es provocado por el Gobierno. La profundización del cepo provocó una mayor suba de la brecha".

"El Gobierno tiene un tradeoff, dólares ahora a cambio de mayor déficit primario mañana. Sin embargo, el déficit primario va a terminar en 8% del PBI en 2020. Con lo cual, no hay duda de que ahora debe privilegiar la generación de dólares. Pero todas las medidas van en dirección contraria o son muy tibias. Hay que ser más audaz con el sector agroexportador. No hay otra", opinó.

Agregó que a esto "se suma un dilema, si quisiera intervenir sobre el FX financiero, vendiendo bonos contra pesos se le dispara el rendimiento de dicho bonos que ya rozan en 14,5%. Y se metieron solos allí".

Para el analista financiero Christian Buteler consideró que el mercado "es un descontrol" y cada medida que tomó el Gobierno "empeora".

"No entiendo como todavía no rodó ninguna cabeza. Perdieron la confianza que es lo que después más cuesta recuperar. Miran como se cae la estantería sin que nadie sea responsable de todo esto. Algo tienen que hacer", señaló.

El analista financiero Mauro Cognetta atribuyó el salto "es una clara falta de confianza en un mercado en que sobran los pesos y no hay rumbo definido".

"El dólar libre va a ir acompañando la gran emisión de pesos y el faltante de dólares. El tipo de cambio es un termómetro de lo que los agentes económicos están viendo. Martín Guzmán diciendo que el gasto público no es algo que les preocupe y van seguir emitiendo pesos, mientras los dólares se siguen yendo pese a los cepos. Y bueno el dólar va a seguir para arriba.

A su entender, el Gobierno debería avanzar en un paquete de medidas "drásticas pero amigables al mercado" que inlcuya "sincerar el tipo de cambio y liberar el cepo".

"Básicamente esto es falta de confianza y una relación tremenada de abundancia de pesos y excasez de dólar que se manifiesta en un tipo de cambio que no tiene cepo", finalizó.