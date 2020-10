Lezcano es líder en The Club at Weston Hills

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU.— En medio de una jornada ventosa, el argentino Matías Lezcano firmó un 6-bajo par 66 que le permite ser líder solitario del Classic at The Club at Weston Hills, último evento de field completo del LOCALiQ Series.

Lezcano se separa por un golpe de su compatriota Jorge Fernández Valdés, de los estadounidenses Justin Doeden, Andrew Yun, A.J. Crouch y del colombiano Camilo Aguado. En el séptimo lugar, a dos golpes del liderato, igualan un grupo de 14 jugadores entre los que destacan los latinoamericanos Leandro Marelli, José Toledo y Raúl Pereda.

Ante la ausencia en The Club at Weston Hills del líder del listado de puntos, Bryson Nimmer (fue invitado a jugar esta semana el Orange Country National Championship del Korn Ferry Tour), Carson Young figura como el mejor jugador del field. El ganador del Jacksonville Championship no desentonó en el arranque y firmó una tarjeta de 3-bajo par 69 para empatar el puesto 21 de la general.

Al final de este séptimo evento del calendario 2020 del LOCALiQ Series los top-78 del listado de puntos se clasificarán al LOCALiQ Series Championship, evento que fue trasladado al TPC Sugarloaf en Atlanta. Originalmente este certamen estaba programado para jugarse en las Bahamas, pero debido a las restricciones del gobierno local a causa del COVID-19, los directores del circuito tuvieron que cambiar la sede.

Otro aspecto que destaca en este Classic at The Club at Weston Hills es que cuenta con una bolsa de premios de $125,000 dólares, en lugar de los $100 mil que han tenido los demás torneos. Cortesía de BMW de Pembroke Pines, el dinero adicional en la bolsa les brinda a los jugadores la oportunidad de mejorar sus ganancias. El ganador del torneo recibirá $20 mil dólares, cuatro mil más que en los otros torneos de LOCALiQ Series de este año.

“La verdad que tuve una ronda muy buena, aunque no arranqué como esperaba. Llegué a estar dos más luego de siete hoyos, pero después de eso empecé a tener buenas sensaciones. Para la vuelta logré acertar los nueve fairways y los nueve greens”, sostuvo Lezcano, quien busca superar su segundo corte consecutivo en el circuito estadounidense.

Aunque como Lezcano dice, su ronda no empezó de la mejor manera y dos bogeys al 5 y 6 lo llevaron a estar dos más luego de siete hoyos. Su recuperación llegó rápidamente al registrar dos birdies, uno en el 7 y otro en el 9 donde metió un putt de diez metros. Para la vuelta siguió mostrado buenas sensaciones y birdies consecutivos entre en el 11 y el 14, además de dos birdies en el 17 y 18, le permitieron asegurar por primera vez el liderato de un evento del LOCALiQ Series.

“Esta es una cancha en la que me siento muy cómodo a pesar de que los últimos días ha llovido bastante. Con condiciones así se hace más difícil jugar, pero así es para todos en el field. La bola sale algo alta y rápida desde el fairway. Es algo que he tenido en cuenta en mi estrategia de juego y parece que hoy funcionó bastante bien”, afirmó Lezcano de 24 años.

Lezcano obtuvo su tarjeta como miembro de PGA TOUR Latinoamérica en el Torneo de Clasificación que anualmente se disputa en Cañuelas Golf Club. Allí luego de rondas de 69-69-69-71 para un total de 10-bajo par 278 terminó en el cuarto lugar. En ese evento el medallista fue el mexicano Álvaro Ortiz, quien también esta disputando los eventos del LOCALiQ Series.

En el Tour latinoamericano ha disputado entre 2015 y 2020 un total de diez torneos y solo ha superado dos cortes. Entre sus logros más destacados en condición de amateur está la victoria de 2018 en el Campeonato de Menores y Juveniles de su país. En 2017 logró el título del Rosario Open. En aquella oportunidad superó por diez golpes a su compatriota Horacio Carbonetti.

El Classic at The Club at Weston Hills es el tercer y último torneo del Arcis Golf Florida Swing, una competencia que recompensa a los dos jugadores con más puntos acumulados en los tres torneos celebrados en el estado de la Florida con $7,500 y $2,500 dólares respectivamente.



El Arcis Golf Florida Swing comenzó en el Jacksonville Championship, continuó la semana pasada en Lady Lake, con The Challenge at Harbor Hills y llega a su final esta semana. El estadounidense Carson Young es el actual líder, pero con una ventaja de apenas 13.6 puntos sobre el finlandés Toni Hakula, quien se ubica en la segunda posición. Young ganó el Jacksonville Championship, mientras que Hakula fue el ganador en Harbor Hills. Hay dos latinoamericanos en el top 10 de esta competencia paralela, con el argentino Jorge Fernández Valdés empatado en la sexta posición y el colombiano Camilo Aguado en la décima.

octubre 07, 2020

Por Comunicación, PGATOURLA.COM