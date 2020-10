Boggiano: “Todo indica que el dólar blue va a seguir subiendo”

El economista Miguel Boggiano habló este viernes sobre la situación económica, el alza del dólar paralelo y las alternativas para frenar el nerviosismo del mercado, en ese sentido sostuvo que “Todo indica que el dólar blue va a seguir subiendo”.

“Primero es importante entender cuáles son las cosas que están preocupando al mercado. Y voy a hacer foco en un factor del que no se está hablando tanto y que viene pasadando en el última tres semanas. Habrán escuchado hablar de los coleros digitales, que es gente que no está autorizada para comprar los u$s 200 y le piden a gente que sí puede comprarlos, pero que no tiene el dinero para hacerlo, que los adquieran y luego se los tansfieran. Eso lo empezaron a hacer en grandes cantidades, hasta que el Gobierno se dio cuenta de esa maniobra y la manera que encontró de limitarlo fue imposibilitando las transferencias bancarias en dólares", planteó Boggiano mañana en diálogo con radio La Red.

Pero según explicó, "en definitiva lo que terminaron haciendo fue frenar todo el sistema de tranferencias en dólares y, por el fantasma que ya anda dando vueltas en Argentina del corralito y de que frenen los dólares, no tuvieron mejor idea que darle argumentos a esa idea".

En ese sentido, el economista consideró que "sería menos malo que prohíbieran el dólar ahorro a que pongan este tipo de medidas que terminan alimentando todo tipo de fantasmas".

En este contexto, al ser consultado por el valor del dólar paralelo que no para de avanzar, el economistas proyectó que "todo indica que va a seguir subiendo".

Para Boggiano, "la cuarentena no solamente es sanitaria, sino también económica. Porque ya debe estar preocupando al Gobierno cuando llegue el momento de que se levante la cuarentena y permitan que la gente pueda ir al banco en el horario regular y empiece a agitar sus pesos. Yo también estría preocupado".

Según detalló, "cuando eso suceda va a volver la circulación habitual de pesos. Mientras el Gobierno estuvo emitiendo a lo loco, los bienes se mantuvieron igual, o cayeron de precios. Lo que va a suceder es que te vas a encontrar con que va a haber menos bienes en relación a los pesos, con lo cual al final el nivel de precios general va a subir".

"Desde el Gobierno se jactaron hace unos meses de que emitieron pesos y no hubo inflación, y claro porque si frenas la circulación eso se demora, pero en cualquier caso ese fenómeno nunca es automático y se demora por lo menos seis meses y ya estamos cerca de cumplir ese plazo de tiempo", alertó el economista.

"Pero quisiera ver qué pasa si normalizan todo y la gente empieza a sacar sus pesos de los bancos. Hoy solo podes retirar pidiendo turnos y una empresa solo se puede sacar 15 millones de pesos que si los pasas a dólares son u$s 100.000, que tampoco es tanto dinero. Entonces efectivamente en la práctica, la cuarentena y la restricción que vos tenes para retirar los pesos, los efectos son muy similares a un corralito de pesos", consideró.

Al finalizar, Boggiano planteó que "cada vez que el Estado quiere meterse en un mercado porque considera, de una manera paternalista, que sabe mejor que el mercado lo que tiene que hacer, mete la pata. Sino que me digan un mercado que haya sido intervenido y haya tenido una buena resolución, no existe en el mundo. Cada vez que se meten terminan restringiendo la oferta y subiendo los precios”.

"Por eso los precios cuidados tiene un horizonte de duración corto, y la ley de alquileres y prácticamente lo mismo", concluyó.