Hebe de Bonafini criticó a los políticos ricos y afirmó que Cristina Kirchner es la única "que no tiene millones"

La referente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó el último jueves a los políticos que tienen mucho dinero, y a su vez aclaró que la única que no tiene millones es Cristina Kirchner.

"¿Por qué no se les puede sacar ni un peso a los que tienen mucha plata? Todos parecen financistas, hay que estar diciendo 'no, no tengo ningún dólar', cuando entran a ser funcionarios. No digo todos, pero la mayoría", apuntó Hebe de Bonafini.

Y en la misma línea aseguró: "A la única que la han acusado de tener millones, que no tiene, es a Cristina. Ha vivido siempre como dice, nos ha demostrado cómo se hace para vivir. Esto tiene que ver con lo que le han hecho a Cristina: han excavado la Patagonia para encontrar sus cajas fuertes guardadas, ¿dónde estaban? ¡Por favor! Y la siguen acusando".

En ese sentido, la referente de derechos humanos sostuvo, a través de un discurso online, enfatizó: "No estamos equivocadas, porque muchas veces parece que estamos como medias locas. Somos las que decimos las cosas que no dice nadie, pero es así", enfatizó la titular de Madres de Plaza de Mayo.

Posteriormente, se pronunció sobre la deuda actual que tiene la Argentina y aseguró: "Tenemos al Fondo Monetario Internacional, que son tan chorros como (Mauricio Macri), los tenemos en el país. A los que nos endeudaron para toda la vida a sabiendas. No es que ellos no sabían lo que hacían. Si endeudan a un país que es rico, convierten a un pueblo en uno pobre. Porque la riqueza se la llevan ellos", acusó.

"Quieren cobrarnos una plata que no nos dieron a nosotros. No estoy hablando disparates, a mí no me pueden explicar lo que no tiene explicación -manifestó-. No quiero que me expliquen la economía, quiero que me expliquen porqué el FMI nos cobra a nosotros la plata que le dio a Macri".

A su vez remarcó: "Es muy triste que nos quieran seguir explicando lo inexplicable, que hay que negociar con el Fondo (...) Y se la prestaron al enemigo (Macri), por más de que haya llegado con los votos, mal encontrados los votos, llegó con la difamación de Cristina. Con todo lo que le hicieron, igual ganamos esta segunda elección, y la ganamos con todas las deudas que hicieron estos señores".

Por otra parte, Bonafini apuntó contra el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. "La comida no llega, no creo que la gente salga a hacer ollas populares si la comida no llega. ¿A dónde está la plata que le dan a Arroyo?".

"La comida está cada vez más cara. El Gobierno no puede frenar lo que equivale un kilo de queso, que es un elemento básico y tenemos millones de vacas en el campo. La comida no es una mercancía, pero acá sí lo es, si no tenés plata no comés. Los que tienen jubilación o almuerzan o cenan", expresó.

Declaración jurada de Cristina Kirchner

En la última declaración jurada de 2019 ante la Oficina Anticorrupción (OA), la actual vicepresidenta declaró tener en total un patrimonio de $ 9.761.186. Según informó, solo tiene una caja de ahorro en pesos y dinero en efectivo.

Sin embargo, lo curioso es que al dejar la Casa Rosada en 2015, la declaración jurada de Cristina era de $ 77 millones provenientes de 25 propiedades y acciones en tres empresas como Los Sacues y Hotesur.