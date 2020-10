FMI: Guzmán y Martínez le presentaron el plan energético y hablaron sobre subsidios y tarifas

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez, le presentaron ayer a los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) el plan energético de la gestión de Alberto Fernández.

La reunión, que anticipó Martínez en declaraciones radiales, abordó "temas relacionados con la política energética en general", según el trascendido de fuentes oficiales.

Durante la tarde del jueves, los funcionarios hablaron en general sobre los subsidios y las tarifas y en particular sobre el Plan Gas 4, que presentarán en los próximos días y tuvo que ser redefinido después de que en agosto se lanzara su primera versión.

El costo fiscal original del Esquema de Gas 2020-2024 iba a llegar hasta los u$s 1400 millones por año, algo inviable mientras la economía argentina va a un ajuste en 2021 hasta alcanzar un déficit primario equivalente al 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

El número fino del costo del programa, de todas maneras, depende del porcentaje que se traslade a los usuarios vía tarifas.

De acuerdo a lo que adelantó el ministro de Economía el 15 de septiembre, cuando presentó el Presupuesto 2021, el próximo año las tarifas van a aumentar en línea con la inflación.

Pero tras un encuentro con el Presidente, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, declaró que no estaba seguro de eso y abrió la puerta a que el congelamiento de las tarifas se extienda más allá del 31 de diciembre de 2020.

Para mantener congeladas las tarifas, evitar unos puntos de inflación (y, con esto, que la pobreza no crezca aún más), en este año los subsidios a la energía se llevarán de las arcas del Tesoro más de u$s 5000 millones, mientras que en 2021 podrían costar casi u$s 8000 millones.

Y pese a que la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que Julie Kozack y Luis Cubeddu (el staff) no vinieron a la Argentina a pedir más ajuste en el gasto público, se descuenta que las tarifas y los subsidios son centrales en la negociación para bajar el déficit.