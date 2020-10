Juan Carlos De Pablo: “Estamos en uno de los momentos más difíciles”

El economista Juan Carlos de Pablo analizó la realidad de la dura situación económica del país, en medio de una crisis de confianza que se acrecienta debido a las recientes medidas cambiarias que generan mayor incertidumbre en el plano financiero. El académico puso bajo la lupa la inflación, la brecha cambiaria, el desempleo, el nivel de actividad, las exportaciones, el gasto público y la presión impositiva, en un intento de echar luz al sector empresarial que intenta salir a flote en medio de la pandemia.

“Lamentablemente estamos en uno de los momentos más difíciles desde que empezó todo esto. Primero hay recordar que el coronavirus es inesperado, desconocido y peligroso, que sumado a todos los problemas que teníamos en la Argentina se nos cayó, no un piano de cola encima, sino una orquesta sinfónica entera, planteó De Pablo al disertar en una charla con empresarios del sector privado, organizada por Planexware.

“Sumado a esto, seguimos teniendo récord de infectados y récord de muertos. Y como si fuera poco estamos hartos y tenemos al presidente, Alberto Fernández, con la palabra totalmente devaluada y con un equipo económico que es parte del problema, porque no está a la altura de la circunstancia”, consideró el economista.

A continuación, un punto por punto de los temas claves en los que ahondó De Pablo, al hacer un panorama económico de la Argentina dentro de la coyuntura de la cuarentena.

Inflación

“Por el momento, y destaco que es sólo por el momento, mientras el Gobierno está emitiendo a lo ‘loco’, la inflación está aumentando muy poquitito, y ante esta situación desde el Ejecutivo creen que ya están para el Nobel, pero no. Porque a medida que se sigan flexibilizando las actividades, el efectivo que hoy guardamos por las dudas lo vamos a empezar a gastar y a convertir en otra cosa”, alertó.

Nivel de actividad

“En lo que va de 2020, el peor mes fue abril y luego comenzó una recuperación lógica porque durante ese mes hubo movimientos nulos porque estaba todo cerrado, y a partir de mayo algunas cosas empezaron a abrir”, detalló De Pablo.

En tanto, aclaró que "cuando vemos que la producción industrial de agosto contra julio, que ya igual es prehistoria, cayó 0,9% , quiere decir que la recuperación está entrando en otro terreno pero no se puede leer esa señal como que hemos vuelto a caer. Y lo mismo digo con respecto a la producción”.

Dato de empleo

Para De Pablo, "la clave está en los niveles absolutos. Como hay estacionalidad comparé el segundo trimestre de este año con el segundo trimestre del año pasado, y vi que el número de desocupados se mantuvo constante, el número de ocupados cayó 2,5 millones del sector privado, estas personas perdieron el trabajo pero no se los considera desocupados porque no salieron a buscar empleo porque creían que estaba todo cerrado. Entonces lo que creo es que a medida de que empiece a volver la normalidad o se recupera el nivel de ocupados , o va a haber una tasa de desocupación quizás del 20%”.

FMI

“En los primeros ocho meses de este año, comparados con el mismo período del 2019, el gasto público aumentó 70% . mientras que los ingresos fueron de un 20%. Teniendo en cuenta esto, cuando la titular del FMI, Kristalina Georgieva, aseguró que 'no le iban a pedir al Gobierno Argentino más ajuste del gasto público', lo qu me pareció de un nivel humorístico fenomenal. Lo que habría que preguntarle a esta señora es si no va a pedir ajuste ni siquiera de los gastos del aumento generado por la pandemia. Parece increíble”.

Brecha cambiara

“Las brechas son tentaciones al igual que los impuestos. Si a un señor que produce soja le decís que si su producto sale por la Aduana le van a dar $ 50 por cada dólar, pero que si sale por la frontera, pero sin la Aduana te, van a dar $ 150, que creen que va a hacer. Entonces cayeron tanto la exportaciones, o cayeron porque crecieron los que se fueron por la Aduana?”, planteó

Por eso, consideró que "es importante que el Gobierno haga algo con la brecha cambiaria, esto quiere decir que primero y principal tiene que volverse creíble. Y acá los exigentes no son ni los bonistas, ni el FMI mientras no le pidamos plata, los exigentes somos los propios argentinos”.

Crecimiento vs. gasto público

Para De Pablo es difícil imaginar un país en crecimiento con el nivel actual de gasto público. “Este nivel de gasto público con la actual presión impositiva deja a las empresas que hacen las cosas por derecha con una tasa de rentabilidad muy chiquita”.

“Las guerras que tiene hoy un empresario están muy limitadas porque no tiene tanta plata para invertir en ampliarse y mejorar su negocio. Hoy solo invierten en reponer el capital. Por lo que la tasa de inversión de largo plazo de Argentina con este nivel de inversión neta es muy chiquitita por no decir nada”, indicó.

“Ahora, si se definiera bajar el gasto público igual tendríamos un problema. Porque quienes votan por subir los impuestos son los legisladores que son beneficiarios de quienes reciben el dinero que se deriva de recolectar los impuestos. Moraleja, estamos jodidos”, advirtió.

Por otro lado, al ser consultado sobre cuán probable sería ver alguna medida similar a la que se implementó en el pasado sobre poner cuotas a las importaciones, con la disponibilidad actual de divisas, De Pablo señaló: “No lo puedo descartar. Porque todo el enfoque de este tipo es administrativo, hasta que llega un momento que no da más de nada, eso fue el Rodrigazo, pero cuando haces eso en condiciones de incredibilidad del gobernante terminas en hiperinflación. Cuando haces eso y estas en un momento creíble del gobierno, como Alfonsín en el ’85 o Menem en el ’91 no generas híper. Pero para eso tenes que mostrar que lo peor quedó atrás y que ahora querés iniciar un nuevo régimen, habrá que ver si le creen”.

Al concluir, el economista dijo que no es tan sencillo saber a qué sectores les va a ir mejor en el corto y mediano plazo, pero sostuvo que “cualquiera sabe la diferencia entre lo que serán productos de consumos transitorios y lo de consumo permanente. Por lo que dependerá del tipo de producto y de lo que cada empresario haga dentro del mismo sector”.

En ese sentido, le recomendó a los presentes “estar atentos a buscar específicamente esa oportunidad de negocio. Dios creo a los empresarios para que sepan identificar eso y corran riesgos. A Algos le va a bien y a otros no les irá tan bien”.