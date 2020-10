Soja imparable: supera u$s 390 en Chicago por primera vez en 30 meses

Los precios de la soja en el mercado internacional parecen no encontrar techo y este jueves marcaron un nuevo máximo para 2020 al superar los u$s 390 la tonelada, por primera vez en dos años y medio, impulsada por nuevos datos de exportaciones norteamericanas por encima de lo esperado y la escasez de oleaginosa disponible en Brasil.

La renovada tendencia alcista ses más que propicia para Argentina, en momentos en que el Gobierno bajó de manera temporal los derechos de exportación para el complejo sojero en un intento por incentivar a los productores a desprenderse de la cosecha que tienen en su poder y así incrementar las divisas que ingresen al país y fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA) .

A media rueda en Chicago, el contrato más activo, noviembre '20, se disparó hasta u$s 392 la tonelada, aunque hacia el mediodía cotizaba en torno a u$s 390. No se registraba un valor tan alto para la oleaginosa desde fines de abril de 2018, cuando arrancaba la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Mirá también Qué les dijo Alberto Fernández a los empresarios estadounidenses El presidente Alberto Fernández habló hoy en un encuentro virtual organizado por AmCham. Destacó a Kristalina Georgieva y pidió inversiones en el país.

Las razones de la nueva escalada están en una renovada demanda externa por la soja norteamericana. En la previa al inicio de la sesión en el principal mercado de materias primas, se conocieron compromisos de exportación de EE.UU por más de 658.000 toneladas, y la mitad con destino a China.

A eso se sumó el stock acotado de soja en Brasil, que dispuso una reducción temporal del corte obligatorio de los combustibles en su mercado interno, lo que direcciona aun más el interés comprador al mercado norteamericano.

También el alza responde a un posicionamiento de los fondos de inversión y especulativos en la previa a que el Departamento de Agricultura nortemaricano (Usda, por sus siglas en inglés) difunda el balance mensual de oferta y demanda de granos y oleaginosas, previsto para este viernes 9.

La soja en u$s 390 la tonelada era una proyección que los analistas vaticinaban semanas atrás, tras la escalada que los precios vienen sosteniendo desde fines de agosto y que ya acumulan un alza de u$s 40 la tonelada, aunque varios operadores consideran que esa tendencia puede quebrarse tras las elecciones presidenciales en EE.UU., donde Donald Trump buscará su reelección.

Contagio local

La suba en Chicago era acompañada en las operaciones del mercado local de granos. La soja noviembre en Rosario se posicionaba en u$s 316 la tonelada, cuatro dólares por encima del cierre anterior, y un nuevo máximo desde que se iniciaron las operaciones de esa posición.

El alza local está impulsada además por la rebaja temporal de retenciones a las exportaciones del complejo sojero, con una demanda (aceiteras) "trasladando al productor el escalonamiento arancelario", a la vez que se comienzan a presentar, aunque de manera gradual, mayores declaraciones de venta al exterior de aceites y harinas, que tienen una baja mayor en los derechos de exportación.

A precios de Chicago, la cosech de soja argentina se revalorizó u$s 2000 millones desde fines de agosto, y más de u$s 4500 millones desde el 27 de abril pasado cuando la oleaginosa marcó un mínimo en una década (u$s 299 la tonelada).