Cepo, regulaciones que restan y una enorme falta de confianza: tres expertas analizan la economía argentina

Instituciones débiles. Una macroeconomía que ya venía de años difíciles. Un PBI per capita que viene cayendo desde 2011. Regulaciones que complican los negocios en lugar de impulsarlos. Y "un enorme problema de confianza". Como resumen: la economía argentina tiene como mínimo una pesada "mochila" encima.

Convocadas por Women Corporate Directors (WCD), KPMG y El Cronista, Mariana Camino, socia & CEO de Abeceb; Carolina Castro, prosecretaria 2° de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Silvina Vatnick, managing partner de Global Outcomes LLC debatieron sobre la coyuntura económica y financiera del país en un panel coordinado por Sigrid Tolaba, presidenta y CEO de Southern Trust y miembro de WCD-Capítulo Argentina (al igual que Castro y Vatnick).

Un análisis desde tres perspectivas

Durante la charla entre las directivas, Vatnick -quien además es asesora de Estabilidad Financiera del Tesoro estadounidense- apuntó que es "bastante" complejo cómo se está viendo al país. "Inversores, analistas, banqueros y macroeconomistas ven a la Argentina con preocupación, en el sentido de que se percibe falta de consistencia en los agregados macroeconómicos y falta de confianza", evaluó.

"Por la manera en que se está llevando adelante el manejo macroeconómico y de política económica, en combinación con otros elementos del ecosistema, se percibe que las instituciones están débiles en la Argentina", afirmó.

Vatnick apuntó que el país necesita financiamiento pero que "no se puede seguir financiando a través de emisión monetaria, a pesar del nivel importante de liquidez que existe en el mundo". "Ahí veo la principal preocupación y es donde sin duda tendríamos que trabajar”, advirtió.

"Venimos con una mochila"

Al analizar los efectos de la pandemia de coronavirus, Castro señaló que el impacto fue fuerte en todo el mundo pero que en la Argentina las consecuencias "siempre terminan siendo más delicadas que en otros lugares”. Y contextualizó: “Venimos de dos años de una macroeconomía muy complicada y de una situación, en particular en la industria, de fuerte recesión. Si uno mira los valores del PBI per cápita de la Argentina, desde el 2011 a la fecha no han dejado de caer. Venimos con una mochila”.

Castro, que además de su rol en la UIA es directora de Recursos Humanos de de Industrias Guidi, mencionó también las dificultades que enfrentan las compañías a la hora de operar: “Estamos en el medio de un montón de restricciones y complicaciones (...) Se han instaurado en el último tiempo una cantidad de regulaciones que no ayudan para nada a la operatoria de las empresas. Estamos en una situación muy complicada y hay regulaciones que en lugar de atenderla, la complican".

Sí reconoció como positivos los planes de asistencia como el IFE y el Programa ATP, el suministro de insumos médicos, el cambio en las líneas de producción y el que la industria argentina lograra abastecer a una demanda importante.

Un escenario complicado

“Argentina tiene un enorme problema de confianza asociado a la necesidad de un programa de estabilización macroeconómica que hace muchísimos años no logra", reflexionó por su parte Camino. "El país todavía tiene pendiente resolver problemas que el mundo ya resolvió hace muchísimos años. Y con eso, sumado a la pandemia, que agrega complejidad e incertidumbre, el escenario 2021 se plantea extremadamente desafiante”, subrayó.

"Si bien es cierto que el Gobierno reaccionó frente a las restricciones de la pandemia emitiendo paquetes de estímulo, nos puso en una situación de extrema debilidad desde el punto de vista de los desbalances en la política fiscal y monetaria", enfatizó la CEO de Abeceb.

Y en paralelo advirtió: "Argentina tuvo que aumentar el gasto público y el déficit fiscal y lo financió, básicamente, con emisión. Esa combinación de elementos, hace que la recuperación pospandemia luzca muy complicada".

Con cepo y sin incentivos

Para que las firmas puedan recuperarse, Castro exhortó al Gobierno a pensar "algunas líneas de créditos a tasas muy accesibles". Sin embargo, advirtió que lo que hoy pasa es que "no hay mucha señal para invertir y no hay créditos para el que lo quiere hacer", y planteó: "Definitivamente, eso es algo que hay que resolver".

A su vez, opinó que "el tema del cepo también es algo que de a poco" debe solucionarse, ya que "es muy difícil, casi imposible, que una trasnacional haga inversiones en el país cuando está en el marco de estas restricciones".

En la misma línea, Camino destacó la importancia de que desde el Estado se definan "señales claras" y generen "condiciones propicias para la inversión".

Igualdad de oportunidades en las empresas

El webcast -transmitido a través de Cronista.com y moderado por Ariel Cohen, editor de Finanzas de El Cronista- fue presentado por Tamara Vinitzky, socia líder de Clientes y Mercado, y de Diversidad e Inclusión en KPMG Argentin , y por Gabriela Terminielli, directora de ByMA.

Ambas son co chairs del capítulo Argentina de WCD, una organización global exclusivamente dirigida a CEOs, presidentas, directivas y dueñas de compañías a la que, destacó Vinitzky, "se la reconoce en el mundo como la élite de mujeres ejecutivas", con el foco puesto "en los negocios y en el buen gobierno corporativo". Terminielli destacó que el valor diferencial de WCD es la oportunidad que force para participar en búsquedas de directorios en cualquier capítulo del mundo desde una base confiable, por lo que para la organización es muy importante "dar visibilidad" a sus integrantes.

Hacia el final del webcast, Néstor García, socio director ejecutivo de KPMG en Argentina, también remarcó la importancia de la presencia de las mujeres en las empresas y resaltó el compromiso de diversidad e inclusión en la consultora, que está en más de 150 países y quem entre otras acciones, adhiere a "los principios de empoderamiento de la mujer de Naciones Unidas" y participa en distintas organizaciones que fomentan la diversidad y la inclusión.

Destacó además que en KPMG Argentina le dan mucha importancia al crecimiento del posicionamiento de la mujer tanto en la parte interna de la firma como en la relacionada a la comunidad de negocios. "Para hablar internamente, en 1996 teníamos una sola mujer socia y hoy en día tenemos un 30% de mujeres socias. Más del 50% de nuestro personal son mujeres y si hablamos de directores y gerentes, también más del 50% son mujeres”, precisó.

García destacó que, a partir de esos cambios, la facturación creció considerablemente. "De hecho, por primera vez estamos dentro de las 100 empresas más influyentes del país en el ranking Influence 100, y también por primera vez ocupamos el tercer puesto de las denominadas Big Four, como auditorias internacionales con presencia en el país", subrayó.

Y concluyó: "Vemos cómo el desarrollo de mujeres tiene impacto en el negocio. Que haya igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Por eso, lo que hago es invitar a todas las empresas a que apoyen este tipo de acciones".