Bolivia: el gobierno de Áñez denunció al candidato del Evo Morales por enriquecimiento ilícito

El viceministro de Transparencia de Bolivia, Guido Melgar, anunció hoy una denuncia contra Luis Arce, el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, por presunto enriquecimiento ilícito.

La denuncia del Ejecutivo boliviano se basa en un informe que alerta sobre movimientos económicos irregulares de Arce. Según el gobierno de Jeanine Áñez, el exministro de Economía recibió entre 2011 y 2019 fondos procedentes de seis funcionarios públicos por un total de 310.647 bolivianos (u$s 45.028); 120.000 bolivianos (u$s 17.394) por una "actividad ganadera" y depósitos de varias entidades por valor de 276.343 bolivianos (u$s 40.055).

Melgar informó que Arce tendrá que explicar ante la Fiscalía de Bolivia el motivo por el que, siendo funcionario público, recibió dinero procedente de particulares y empresas privadas con intereses en la nación andina.

"No existe justificativo ni respaldo, de dónde era ese dinero y por concepto de qué, porque el único ingreso que debería haber tenido es su sueldo” criticó Melgar y reiteró que "no hay correlación" entre lo que Arce "ganaba" y sus "movimientos bancarios", según reprodujo el diario El Deber.

Según las encuestas de intención de voto, el candidato del MAS parte con una amplia ventaja sobre el resto de competidores en los comicios, previstos para el 18 de octubre.

Del otro lado, Evo Morales denunció hoy que el gobierno de Áñez quiere impedir el triunfo de Arce en las elecciones, mediante un "golpe o fraude". "Saben que vamos a ganar las elecciones y la oposición buscará evitar el triunfo de Arce por "golpe o fraude", sentenció Morales en un encuentro virtual con la prensa en Buenos Aires, donde permanece refugiado desde diciembre.

"Si ganamos por poco van a desconocer los resultados y la única forma de evitarlo es ganar ampliamente", advirtió. Arce llega a los comicios como claro favorito en todas las encuestas, pero aún sin mayoría para vencer en primera vuelta y así eludir el balotaje.

Suspendidos tres veces por la pandemia de coronavirus, estos comicios reemplazan a los de octubre de 2019. Las elecciones tendrán una primera vuelta el 18 de octubre y en caso de que ningún candidato supere el 50% de los votos o aventaje por al menos 10 puntos al segundo, se celebrará una segunda ronda el 29 de noviembre.

"Nos están provocando. El plan es llegar a segunda vuelta y si no, provocar, generar suspensión de elecciones y nueva convocatoria para ellos unirse y a nosotros dividirnos; pero estamos unidos", cerró Morales.