Los bancos se unen y lanzan una campaña contra las estafas virtuales

Los bancos públicos y privados de todo el país se unieron para lanzar una campaña en común a fin de hacerle llegar a los usuarios del sistema financiero recomendaciones de seguridad a través de sus canales de comunicación, con la finalidad de prevenir estafas virtuales.

La medida nuclea a las entidades agrupadas en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

"Con el objetivo de advertir a la sociedad ante nuevas modalidades delictivas, los bancos públicos, privados, de capital nacional e internacional con operaciones en el país realizarán desde hoy por las próximas tres semanas una campaña de ciberseguridad para difundir mensajes simples a toda la población", señalaron en un mensaje conjunto

Entre otros puntos, aconsejan a sus clientes: "No compartir claves ni datos personales y entrar en contacto únicamente a través de los canales oficiales de atención de los bancos".

Como parte de la campaña, todos los bancos del sistema financiero difundirán las publicaciones en diferentes medios digitales, "con un concepto creativo simple y una estética unificada".

Para redes sociales los hashtags serán #CuidateDeLasEstafas y #ProtegeTuInformacion.

"Para el conjunto de entidades resulta imprescindible que todas las personas recuerden que no deben compartir información personal y financiera en redes sociales", remarcaron.

En ese sentido, recordaron que "nunca un empleado de un banco va a solicitar el nombre de usuario, contraseña de homebanking o cajero automático, número de token de seguridad o transferencias de efectivo a cambio de un beneficio".

"Su banco nunca solicitará por mails, SMS, whatsapp, teléfono o por redes sociales, como asíi tampoco claves bancarias, número de tarjeta de crédito, token de seguridad, tarjeta de coordenadas, número de cuenta bancaria CBU o Alias", señalaron a través de un comunicado.

Y agregaron: "No comparta nunca su nombre de usuario, clave o número de token. No importa el motivo que le argumenten. No acceda a las páginas de los bancos por buscadores de internet. Si el mensaje que recibe por redes sociales, teléfono o correo electrónico le genera dudas, no responda por ese medio".