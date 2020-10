Bancos rechazan depósitos en dólares: no tienen a quién prestarle

“Si me viene un cliente VIP con dólares para depositar se los tengo que tomar porque no le puedo decir que no, pero la verdad es que no me da ninguna felicidad, ya que no tengo de qué forma aplicarlos, así que es puro costo. Encima, si después quiere los billetes físicos, tenemos que importarlos desde la Reserva Federal de los Estados Unidos, con el costo que ello implica, más la logística de los camiones de caudakles para poder tener los billetes en todas nuestras sucursales”, se sincera el presidente de un banco.

Se refiere a un nuevo fenómeno que se da en el sistema financiero: como los bancos no tienen a quién prestarle los dólares, prefieren no tomarlos.

“Los exportadores, por temor a que se produzca una devaluación, nos están cambiando los créditos de prefinanciación en moneda extranjera por préstamos en pesos. Y nadie se interesa por un crédito en dólares, entonces si tomamos depósitos no nos conviene, porque después no tenemos de qué forma calzarlos”, advierte el banquero.

Esta es la razón por la cual la tasa de plazos fijos en divisas está en 0,4% anual, el menor nivel desde hace cuatro años, cuando en octubre del año pasado llegó a estar en 1,9% anual.

“En la nueva normativa del BCRA, hay un tema del origen de los fondos y quien deposita debe ser el titular y justificar cuál es la lógica de la operación. Tiene más que ver con el cuidado de la transacción, porqué estás depositando y de dónde sacaste los fondos”, explican en una entidad.

“Desde el súper cepo del martes 15, la norma parecía que estipulaba que los depósitos en dólares estaban vedados, por eso varios bancos lo limitaron. Después sacaron una aclaratoria a consulta de las cámaras, diciendo que no”, revela el directivo de un banco.

Darío Stefanelli, gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas del Central, fue quien respondió a la consulta: “Los depósitos en efectivo efectuados por los propios titulares de cajas de ahorro en moneda extranjera abiertas al 15 de septiembre no están alcanzados por el control con la base de datos de la ANSeS previsto en el punto 2 de la Comunicación “A” 7105”.

A todas las entidades les rigen las disposiciones que los obligan a determinar el origen de los fondos: “Estamos todos más estrictos con eso. Lo que debemos pedir ahora es el origen de fondos, que acredite que los compró en blanco. De todos modos, tampoco es que hay una fila enorme de clientes ansiosos por depositar dólares. El mayor interés es por sacar los ahorros, no por ponerlos; igual la salida de depósitos también se calmó”, informa el ejecutivo de una entidad.