Dólar: el blue opera por encima de los $ 150

El dólar blue comenzaba el miércoles en los $ 152 luego de sumar $ 2 en la rueda de ayer y con lo que acumula un alza de $ 5 desde el jueves pasado cuando el Gobierno anunció nuevas medidas que abandonan la devaluación uniforme .

El dólar mayorista operaba en los $ 77,11, valor que alcanzaban las primeras posturas de venta, tres centavos arriba .

Ayer el Banco Central habría vendido reservas por poco más de u$s 15 millones, que se suman a los u$s 10 que inyectó el lunes y contra los u$s 150 millones que colocó el viernes pasado.

Las cotizaciones financieras arrancaban mixtas. El dólar MEP subía a $ 141,03 (+0,6%), mientras que el contado con liqui retrocedía a $ 151,66 (-0,6%).

Según Gustavo Quintana de PR Camvios, exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron el lunes unos u$s 54 millones en el mercado de cambios.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) se mantenía en los $ 82,72, lo que sumado el impuesto PAÍS con el 30% y la retención de Ganancias del 35%, llevaba el precio del dólar ahorro a los $ 136,57.

El dólar minorista operaba sin cambios en los $ 82 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

"En un escenario de cambiante estrategia de regulación en el mercado, los precios del dólar mayorista mantienen un sesgo ascendente pero con una ralentización en el ritmo de actualización. En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio registra un avance de trece centavos, contra los veintisiete centavos de suba de las dos semanas anteriores", señaló Quintana.

El peso argentino se depreciaba apenas (0,07%), en un día de comportamientos mixtos para las monedas de la región.