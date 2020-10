Los préstamos en dólares al sector privado perforaron el piso de u$s 6000 millones por primera vez en más de cuatro años. Es otro reflejo de la creciente incertidumbre que mantiene paralizada a la economía argentina, de la desconfianza que se multiplicó tras las últimas restricciones cambiarias que implementó el Banco Central (BCRA), a mediados de septiembre.

Detrás del deterioro de los préstamos en dólares al sector privado, que cayeron hasta u$s 5962 millones, se observa una problemática que los afecta por doble vía. Es que en simultáneo se han superpuesto una caída por el lado de la oferta y otra por el lado de la demanda por parte de los exportadores.

Desde aquel martes 15 de septiembre, en el que la entidad que preside Miguel Pesce anunció un nuevo endurecimiento del cepo, los depósitos privados en dólares cayeron casi u$s 1300 millones, hasta los u$s 16.083 millones.

Amilcar Collante, economista de Cesur, explica que cuando se acelera la caída de depósitos privados en dólares, los bancos aceleran también la cancelación de préstamos para poder aguantar la demanda de los ahorristas. "En la previa de las PASO de 2019, los depósitos privados en dólares estaban por encima de los u$s 32.000 millones. De ahí en más se vio una constante caída, y ante tamaña salida los bancos aceleraron la cancelación de préstamos, para poder tener la liquidez suficiente y aguantar la demanda de los ahorristas", recordó.

Mirá también Dólar ahorro: explotan call centers por prohibición de comprar Hoy la mitad de los reclamos que reciben los bancos por parte de sus clientes es porque no pueden comprar dólar. Pese a cumplir con todos los nuevos requisitos, el Banco Central les prohíbe acceder a la divisa Por MARIANO GORODISCH

"Esa dinámica se estabilizó en torno a los u$s 18.000 millones cuando empezó la pandemia, pero a partir de septiembre vemos la caída de más de u$s 1000 millones de nuevo. Y de nuevo, lo que los bancos hacen para tener liquidez y no quedarse sin dólares para abastecer esa demanda es solicitar la cancelación de esos préstamos", agregó.

El retroceso del stock de préstamos en dólares al sector privado también había sido señalado por la consultora 1816 como una de las principales secuelas de la caída de los depósitos en dólares. "La salida de depósitos en dólares obliga a los bancos a achicar su stock de préstamos en moneda extranjera y eso recortará la oferta de exportadores en el MULC. Es otra razón por la que el Gobierno deberá priorizar llevar confianza a los ahorristas", había alertado la firma en un informe publicado el 23 de septiembre último.

Para los analistas de 1816, "existe una obvia (aunque imperfecta) relación entre los depósitos en dólares y los préstamos en dólares en el sistema local". En ese sentido, explicaron: "Cuando caen los depósitos, los bancos se cubren incrementando en el cash y eso achica la oferta de divisas en el mercado de cambios". Y ante ello, proyectaron: "Hoy los bancos están muy líquidos, pero si quisieran llevar del 90% al 100% su stock de cash en relación a depósitos privados, significa que deberían cancelar préstamos por alrededor de u$s 1700 millones".

Pero esta correlación entre la salida de depósitos y la caída de los préstamos explica solo una parte de la dinámica actual. Adrián Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS, argumenta que "el principal impacto que generan los retiros de depósitos es simbólico y está vinculado a la confianza", y remarca que no imagina un impacto directo demasiado relevante ya que "hoy la demanda de créditos en dólares es extremadamente acotada".

"El deterioro de la economía y la incertidumbre llevaron a un previsible incremento en las salidas de depósitos en dólares, aunque por ahora a un ritmo mucho más gradual que el que vimos el año pasado. Vale la pena recordarle a la gente que la posición de los bancos es muy sólida, ya que muestran niveles de liquidez que superan ampliamente los estándares internacionales más exigentes y están preparados para responder a eventuales retiros", agregó.

En sintonía, un informe de First Capital Group precisó que los depósitos en dólares acumulan más de un año de caídas mensuales consecutivas y presentan una disminución interanual del 55,2%. "La demanda de financiaciones en moneda extranjera se reduce al mínimo ante las expectativas de una mayor devaluación del peso y por ende, de un encarecimiento de las deudas en divisas", indicó Guillermo Barbero, socio de la firma. "Con este nivel de brecha se busca tratar de minimizar el endeudamiento en dólares para lo que sea estrictamente comercio exterior", sumó.

Fuentes del sector precisan que las entidades tienen cada vez menos operaciones de préstamos en dólares, y que se dan en casos puntuales. Y si bien cada banco tiene su propia estrategia, uno de los más importantes dejó de prestarles a quienes integran la cadena exportadora y solo lo hacen a firmas exportadoras importantes, que implican un menor riesgo. Por otra parte, durante este año y producto de los niveles de tasa gran parte del sector agropecuario se volcó a financiarse en pesos y eso hizo que los volúmenes de financiamiento en dólares bajen de la manera en que lo hicieron.

Esta caída de los préstamos en dólares al sector privado, sin embargo, tiene su contracara en el stock de préstamos en pesos, que creció 50% en el último año.