Vuelta a clases presenciales: qué definiciones se pueden esperar hoy

La vuelta a las aulas es una posibilidad concreta. Desde el 19 de marzo, cuando se dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país, diversas actividades se fueron flexibilizando. Sin embargo, la educación continuó de forma virtual, con excepción de algunas provincias en las últimas semanas.

Ayer, el ministro de Educación Nicolás Trotta había abierto la puerta a la presencialidad. Sostuvo que “no hace falta la vacuna para volver a las clases”, aunque aclaró que deben basarse en datos objetivos para tomar esa decisión.

En esta instancia, igualmente, el regreso no será de manera normal. Por un lado, se priorizará la revinculación con aquellos alumnos que hayan tenido bajo o nulo contacto con la escuela durante estos meses de pandemia. Es decir, aquellos que no hayan participado de clases ni actividades virtuales, y con los que las instituciones educativas no hayan podido mantener el vínculo.

Este criterio ha sido planteado por la ciudad de Buenos Aires desde hace varias semanas. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, le había planteado a Trotta la necesidad de priorizar a 6500 alumnos que no habían estado en contacto con las escuelas durante este tiempo. Si bien las conversaciones habían avanzado, no lograron por el momento un entendimiento.

Por otro lado, el otro grupo que será priorizado será el que finaliza un ciclo. Es decir, los alumnos de los últimos años de primaria y secundaria, tal como lo había confirmado ayer el ministro Trotta. Además, las actividades que primero pueden retomar son las artísticas, deportivas y recreativas.

Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se había anticipado a esta cuestión. A diferencia de la estrategia que llevó adelante el gobierno durante estos meses, sostuvo que los alumnos de los últimos años de los ciclos “deberían volver ya a las clases” presenciales.

Todas estas cuestiones serán dialogadas hoy a las 18 horas. En ese momento, Trotta se reunirá por videoconferencia con los 24 ministros de Educación locales para determinar los pasos a seguir.

Allí se buscará un consenso, y no sería la primera vez que se logre. El de 2 julio se aprobó de forma unánime un protocolo de regreso seguro a las aulas. Allí se planteaba que se solo se podía volver a las aulas cuando la situación epidemiológica indique una nula o marginal circulación del virus.

De esta forma, durante estos meses La Pampa y Formosa regresaron de forma exitosa a las aulas. También San Luis, que lo hizo ayer. Por otro lado, San Juan, Catamarca y Santiago del Estero habían iniciado ese camino pero tuvieron que cancelarlo, ya que aumentaron los contagios en esos territorios y el riesgo se había incrementado.

Alertada por la posibilidad de que haya más regresos a las aulas, la pata sindical reaccionó a la situación. Sonia Alesso, secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), remarcó que “los docentes queremos volver a dar clases presenciales pero si se dan las condiciones epidemiológicas”. En diálogo con Futurock agregó que “depende de cada lugar. Lamentablemente se instalan temas sin la profundidad necesaria para debatir y pareciera que el debate de la Argentina es un debate de lo que pasa solo en la Capital Federal”.