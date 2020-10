SeSocio se renueva para que invertir sea más fácil

La democratización del uso de las herramientas financieras es un objetivo muy declamado en los últimos meses, pero aún difícil de alcanzar para muchos. Aún así, hay muchas empresas que están trabajando para impulsarlo. SeSocio es una de ellas.

Comprometidos en esa dirección, lanzaron su nueva plataforma tecnológica junto a un cambio de identidad visual con la que buscan darle más visibilidad a la marca y ofrecer un servicio más ágil y ameno a sus clientes.

“Queremos acercarnos un poco más a la comunidad y hacer que esa conexión que ya existe entre los diversos sectores que actúan en la plataforma se potencien. El cambio de imagen, que incluye un nuevo logo, y toda la nueva estructura tiene por objetivo facilitar el intercambio”, cuenta Guido Quaranta, CEO y founder de SeSocio.

El rebranding que lanzó la empresa tiene como característica principal, potenciar la “usabilidad” de la plataforma para que el objetivo de la inclusión financiera tenga un horizonte más cercano. La idea es que la experiencia del usuario sea mucho más simple. La nueva plataforma hace más fácil el acceso a la información y al desarrollo de los proyectos, a las oportunidades que pueden existir, a los requerimientos y riesgos que pueden tener y también al acceso a la capacitación financiera constante.

“Tomamos desde la propia comunidad de participantes en la plataforma los ‘insights’ para redefinir el diseño. Siempre decimos que es la comunidad la que define cómo funciona la plataforma y de esta manera podemos ofrecer un servicio basado en la libertad de los inversores, en el que nosotros simplemente actuamos como los proveedores tecnológicos. El nuevo logo expresa esa idea, el de una plataforma tecnológica que crea una comunidad que interactúa entre sí”, agrega Quaranta.

Uno de los objetivos centrales de SeSocio es el de brindar a los usuarios un sistema práctico y amigable. Por esta razón, la plataforma actual fue elaborada para ser responsive a mobile, para que pueda funcionar tanto en Android como en Apple de manera perfecta y así, la comunidad maneje de forma más sencilla sus inversiones desde su celular.

“Hoy todo nuestro desarrollo está pensado para la modalidad mobile, pero hasta hace pocos años tanto en la Argentina como en latinoamérica había un contexto muy diferente. Mucha gente tenía temores de realizar operaciones por teléfono, de cargar su número de tarjeta de crédito. Pero, la explosión del e-commerce debido a la pandemia aceleró todos los procesos y ahora vemos que hay mejor recepción y una necesidad de contar con estas herramientas de manera cómoda y segura”, señala Gaston Krasny, CTO & Co founder de SeSocio.

Esto permite, analiza Krasny, “que cada usuario encuentre su modalidad preferida para operar. Tal vez los más jóvenes, acostumbrados al uso del celular, lo hagan desde una app y otros más tradicionalistas, lo pueden seguir haciendo desde su PC”.

Nuevo logo, nuevo espíritu

El rebranding no implica sólo un cambio de logo, cuenta Malena Martin, Marketing Manager de SeSocio, “sino un cambio mucho más amplio en el que buscamos acercarnos mucho más a los jóvenes, a gente que no está tan interiorizada en el mundo de las inversiones. Con esta plataforma ponemos en línea los valores de lo que queremos transmitir: la democratización, la libertad de elección, la educación financiera. Y no sólo en nuestro país, sino también en otros paises”.

Con este impulso novedoso, la empresa quiere también darle nuevo brío a su programa de capacitación financiera. “Aunque nuestros clientes aprenden unos de otros, porque forman una comunidad de inversores, nosotros ofrecemos todas las semanas webinars con distintos referentes del mundo de las inversiones. También trabajamos mucho con artículos dentro de la plataforma. Es fundamental para nosotros ofrecer a nuestros usuarios el mayor conocimiento posible sobre qué hacer a la hora de invertir y que conozcan sobre los riesgos que corren”, cuenta Quaranta.

Garantía UBA

Al ser una plataforma tecnológica, SeSocio no interviene directamente en los proyectos, pero si se ocupa de ofrecer a sus clientes mayor acceso a la información, variedad de opciones para ofrecer diversificación, la posibilidad de contar con distinto tipo de alianzas que permitan ofrecer mayor seguridad a los inversores.

Son varias las acciones que realiza al respecto. Una de ellas es ofrecer un sistema de calificación de los proyectos realizado por la Universidad de Buenos Aires, una entidad insospechada de responder a intereses que interfieran con la inversión.

Los seguros de caución son la otra fuente de que mejoran el perfil de riesgo. Así muchos emprendimientos cuentan con respaldos de este tipo, como los del banco BBVA.

Otro servicio interesante con el que cuentan muchos proyectos en Sesocio es el que ofrece Intertek, una empresa que realiza inspecciones de proyectos a nivel mundial

Así, “un emprendedor que quiere ofrecer un proyecto puede avalarlo con una garantía, adquirir un seguro de caución o acordar con Intertek inspecciones regulares a los proyectos en marcha. De esa manera el usuario sabe que se está metiendo en un proyecto que tiene buenas garantías”, concluye Quaranta.