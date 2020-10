Coronavirus: por la segunda ola, Lagarde pone nueva fecha a la recuperación económica

La segunda ola de coronavirus en Europa y las medidas de contención aplicadas por las autoridades hacen "titubear" la intensidad de la recuperación de la economía europea, que no será completa hasta fin de 2022, cuando alcanzará los niveles previos a la pandemia, advirtió la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

"Anticipamos que a mediados de 2021 habrá una vacuna, pero eso no implica que haya una recuperación instantánea. No vemos una recuperación completa, de vuelta a niveles pre-Covid hasta el final de 2022", ha señalado la banquera central en su intervención en un acto organizado por The Wall Street Journal, en el que advirtió del alto grado de incertidumbre al respecto.

Mientras París tomó medidas para cerrar la vida nocturna, Italia decretará mañana nuevas medidas de confinamiento, y España ya dispuso la cuarentena en varias ciudades, Lagarde dijo que le preocupa la repercusión de las medidas de contención.

"En lugar de esa 'V' que todos anhelamos y esperamos, tememos que ese segundo brazo de la 'V' pueda ser un poco más titubeante", dijo al valorar la determinación de las autoridades de los distintos países afectados por rebrotes de "no ir a un confinamiento total de nuevo" y, en su lugar, aplicar medidas más específicas.

Reglamento para el Fondo de Recuperación

De su parte, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) constataron hoy que existe un "amplio apoyo" entre las capitales sobre el conjunto de normas que regirá el funcionamiento del plan europeo de recuperación.

El objetivo es que este viernes los 27 aprueben el reglamento del Instrumento de Recuperación y Resiliencia (RRF), el componente principal del fondo anticrisis que repartirá unos u$s 794.000 millones a las capitales entre préstamos y subvenciones. Luego seguirán las negociaciones con el Parlamento Europeo.

Barbijo al aire libre en Italia

En Italia, el gobierno prepara un paquete de medidas para hacer frente a la segunda ola, entre las que será obligatorio el uso de barbijo al aire libre, anunció hoy el ministro de Salud, Roberto Speranza, en la Cámara de Diputados, reportando el nuevo decreto que presentará mañana el poder ejecutivo. "Italia figura entre los países europeos, junto con Alemania, que mejor está reaccionando a esta segunda ola", aseguró, y evaluó que "sería equivocado pensar que estamos fuera".

Roma con barbijo

"Desde hace nueve semanas hay una tendencia de aumento de contagios" y ninguna de las regiones "puede sentirse fuera del peligro que corre todo el país", puesto que ahora la pandemia no está tan centrada en regiones concretas, explicó Speranza, que confirmó que el estado de emergencia sanitaria seguirá hasta el 31 de enero. Sólo ayer, Italia sumó 2257 contagios y 16 muertes, con lo que llegó a 327.586 contagios y 36.002 decesos.

Cerraron bares, piletas y gimnasios en París

Desde ayer, París fue puesto en alerta máxima por el Covid-19, lo que obliga a los bares, piscinas y centros deportivos a cerrar durante dos semanas, mientras que los restaurantes deben implementar normas sanitarias más estrictas para permanecer abiertos, dijo el prefecto de la Policía capitalina, Didier Lallement.

"La epidemia está circulando demasiado rápido. Debemos frenarla ahora antes de que el sistema de salud sea desbordado", dijo Lallement a los periodistas. Sin mejoras en los indicadores sanitarios en la capital y sus alrededores, los bares cerrarán a partir hoy, agregó. Los gimnasios y las piscinas estarán cerrados, excepto para las actividades escolares. Están prohibidas las instalaciones de entretenimiento, como circo, discotecas y exposiciones comerciales.