Cómo obtener la visa para emigrar a EE.UU.: las más populares desde Argentina

Desde que en marzo pasado explotó la pandemia de coronavirus, también explotaron las consultas de los argentinos deseosos de emprender una nueva vida en los Estados Unidos.

“En estos últimos seis meses se constata por la cantidad de consultas recibidas el mayor interés de los argentinos de las últimas dos décadas”, dijo Carlos Colombo, un abogado argentino con más de 30 años de trayectoria en los Estados Unidos. Su firma Colombo & Hurd, con oficinas en Tampa y Orlando, incluso nombró un representante en la Argentina dada la enorme demanda.

Otro estudio basado en Argentina con licencia en Nueva York y New Jersey es CSA Attorneys. Diego Santos Sardone, socio de la firma, también habla de una duplicación de consultas durante los últimos meses.

“Por la crisis y las restricciones de la pandemia varias empresas están cerrando y los empleadores que quedaron con algún resto ahora piensan en utilizar sus ahorros para radicarse con sus familias en los Estados Unidos", aseveró Sardone.

La visa E2 de inversionista es la que en Argentina se solicita mayoritariamente.

“Es probablemente la más popular hoy por hoy, porque la Argentina tiene un tratado de comercio con Estados Unidos por la E2. No todos los países tienen ese beneficio. Brasil, China, e India no poseen ese tratado”, destacó Colombo.

Cómo se obtiene la visa E2

El primer requisito es hacer una inversión substancial que no está definida con un monto mínimo o máximo sino que depende del tipo de negocio en el que se va a invertir. Entre los más requeridos se encuentran restaurantes, franquicias, guarderías para niños, lugares de enseñanza particular y spas medicinales entre otros.

“Si va a comprar un hotel, u$s 100.000 no alcanzan, pero si propone instalar una panadería, esa suma es suficiente. El monto depende del tipo de negocio y ubicación. Normalmente lo que estamos viendo últimamente son inversiones de u$s 80.000 a u$s 150.000”.

Otro tema clave a considerar es que no puede presentarse una inversión marginal. No es suficiente con que al aspirante de la visa le alcance para vivir en EEUU.

“Tiene que ser más que eso, debe producir un impacto económico positivo y eso se mide por la generación de empleos que produzca el emprendimiento. Este es un ítem importante: que se creen dos o tres puestos de trabajo directos será visto como positivo. Tampoco es indispensable que sea necesariamente un rubro que se conozca o en el que ya se haya trabajado, pero las autoridades migratorias pueden cuestionar por ejemplo qué puede saber un médico de hacer empanadas. Si existe un background en negocios o en manejo de números, normalmente no cuestionan la experiencia. Si la persona que aplica es muy joven, tal vez puede ser un poco más difícil la aprobación”, destacó Carlos Colombo.

El asesoramiento incluye el armado de la empresa y del plan de negocios.

“Para el plan de negocios normalmente trabajamos con economistas y contadores, queremos que los números tengan sentido. No se pueden presentar cifras disparatadas porque en cinco años, cuando haya que aplicar a la renovación, hay que demostrar que se cumplió con la planificación trazada”, aseguró el profesional.

En Argentina es muy popular la idea del flipping, o sea comprar reformar y vender propiedades.

“La inversión tiene que ser activa, no es posible comprar tres casas y decir que es suficiente porque se invirtieron u$s 600.000. Hay que generar servicios o venta de productos. Podría funcionar, por ejemplo, si se arma una mini constructora, y eso es difícil de obtener por las licencias”, aclaró Carlos Colombo.

La visa EB5

Para quienes disponen de un capital mayor, otra de las visas utilizadas es la EB5.

“La cantidad de aplicantes a este tipo de visa se redujo bastante en Argentina desde que el año pasado el monto a invertir subió de u$s 500.000 a u$s 900.000. Es una opción fantástica porque lleva a la residencia permanente directa. Es la visa VIP, con una inversión pasiva mientras que la E2 es activa. No hay que preocuparse por el negocio o la inversión. Son dos años que tarda el trámite, ahora un poco menos porque bajó el número de aplicantes. Lo interesante es que están considerando para los próximos seis meses un proceso premium con una tasa adicional y podría salir en 90 días”, destacó Colombo.