Desde el súper cepo al dólar, depósitos caen u$s 1223 millones

El nuevo cepo al cepo del dólar ya existente, anunciado el pasado martes 15, trajo incertidumbre entre los ahorristas, al punto que desde entonces, y hasta el 30 de septiembre (último dato en la web del Banco Central) retiraron u$s 1223 millones.

Gran parte no se lo llevaron a sus hogares, sino que lo dejaron en el mismo banco, pero en un lugar más seguro para ellos: en las cajas de seguridad, que están llenas y hasta hay lista de espera en las sucursales del microcentro.

El martes 15 había u$s 17.419 millones de depósitos privados, mientras el 30 quedaron u$s 16.196 millones, el menor número desde hace cuatro años: hay que ir hasta el 16 de octubre de 2016 para encontrar un nivel menor, de u$s 16.028 millones.

Incluso, hoy sólo quedan la mitad de los u$s 32.492 millones que había en el sistema financiero el 9 de agosto del año pasado, el día previo a las PASO, cuando la gente dejaba sus dólares en las cajas de ahorro como una suerte de caja de seguridad gratis.

Según admiten en los principales bancos, la fuga de depósitos no fue mayor porque hay que sacar un turno previo, y en algunas sucursales alejadas de la ciudad de Buenos Aires hay hasta dos semanas de espera, lo que genera mayor intranquilidad entre los ahorristas, sobre los falsos rumores de una corrida.

Lo cierto es que los bancos están sólidos porque sólo le pueden prestar dólares a los exportadores que generan ingresos en moneda extranjera, y pagan apenas el 0,4% anual por un plazo fijo anual en divisas, lo que significa que no necesitan billetes.

Diferente era la situación en el 2002, cuando las entidades estaban con pocos dólares porque le prestaban a empresas que tenían ingresos en pesos, que con la devaluación no podían afrontar esas deudas. De hecho, el 31 de diciembre de 2002 sólo había u$s 624 millones de depósitos privados en los bancos, mientras ahora hay ocho veces más.

Ahora, en cambio, lo que reina es la cautela, razón por la cual hay bancos que directamente no están aceptando depósitos en moneda extranjera, excepto de que se trate de un cliente que tenga los paquetes Premium o Black.

El tema es que, previendo la salida de depósitos, es un alto costo que tienen las entidades para tener que importar los billetes y luego distribuirlos en camiones de caudales hacia todas las sucursales en las distintas provincias del país.

Suele pasar, de hecho, que las ciudades más alejadas de la Capital Federal tienen más demoras para dar turnos y para tener los dólares físicos, porque el avión que aterriza con los billetes que vienen desde la Reserva Federal de Miami llega a Ezeiza, y de ahí van hacia la casa central en la ciudad de Buenos Aires, para luego ser distribuidos a lo largo y ancho de la Argentina.