Economía licita bonos en pesos atados al dólar para incentivar liquidaciones del agro

El Gobierno licitará este martes bonos en pesos vinculados al dólar a través de instrumentos que luzcan más atractivos para los inversores, tal como había anticipado el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando anunció la baja de retenciones a la soja en grano y sus derivados.

Se trata del primer título atado a la divisa norteamericana que emite el Tesoro en el mandato de Alberto Fernández, con el que buscará financiamiento por al menos u$s 500 millones, que equivalen, actualmente, a unos $ 38.500 millones.

Esta subasta aparece como una alternativa para los exportadores sojeros que decidan liquidar sus exportaciones y obtengan pesos en medio de la incertidumbre cambiaria, lo que podría considerarse un incentivo que se suma a la baja de retenciones para que concreten sus ventas al exterior e ingresen dólares al sistema financiero doméstico.

Fuentes oficiales señalaron que si bien el instrumento no está pensado para "un inversor puntual", confían en que puede ser una opción para exportadores agrícolas.

Este bono atado al dólar, que se licitará este martes entre las 10 y las 15, tendrá un vencimiento el 30 de noviembre de 2021 y su amortización se abonará en ese momento.

La suscripción será únicamente en pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central (BCRA) en función de la Comunicación “A” 3500 que salga hoy. La cotización del viernes fue de $ 76,945 por dólar.

Los intereses se determinarán en la licitación y el pago al vencimiento se hará en pesos, tomando el tipo de cambio aplicable de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago.

Como toda licitación del Tesoro, habrá dos tramos: uno competitivo y otro no competitivo. Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán indicar la tasa a la cual ofertan y el monto nominal a suscribir que deberá expresarse por cada unidad de dólar. Las del tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de u$s 50.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.

El Gobierno oficializó este lunes que los derechos de exportación sobre los granos de soja bajarán de 33% al 30% en octubre, pero subirán a 31,5% en noviembre, al 32% en diciembre y convergerán a un 33% en enero de 2021.

Por su parte, la imposición sobre los derivados de soja, como el aceite o la harina que actualmente también gravados en 33%, bajarán a 28% o 27% este mes y ascenderán en noviembre y en diciembre, con una convergencia al 31% o 30% en enero, por lo que retornará el diferencial para los productos de mayor valor agregado.

La carga sobre el biodiésel tendrá una trayectoria similar. Actualmente en 30%, disminuirá al 26% en octubre y comenzará un incremento de un punto por mes hasta quedar en 29% desde enero.