El balance de la semana en el mercado en cinco datos

Las medidas anunciadas anoche por Guzmán, y los nuevos lineamientos de política monetaria del BCRA poco ayudaron a revertir el clima negativo del mercado local. Si bien las nuevas medidas apuntaron a reducir la pérdida de reservas, se estima que poco pueden lograr en este sentido. En este marco, el optimismo que generó la reestructuración de la deuda ya quedó muy atrás.

La falta de un programa económico claro siembra incertidumbre en el mercado, dejando atrás el optimismo que trajo en su momento la reestructuración de la deuda. De esta manera, no se logra cambiar las expectativas negativas respecto a las perspectivas económicas del país. En este sentido, será clave la negociación que tenga el Ministro con la misión del FMI, la cual llega a la Argentina la semana que viene. Guzmán aseguró ayer que el diálogo con el organismo es “constante y constructivo”, pero volvió a remarcar que las negociaciones “van a llevar tiempo”.

El BCRA profundiza la venta de divisas

El cambio de estrategia cambiaria poco ayudó a revertir la dinámica de las últimas semanas. Tal como se anunció el jueves por la noche, el BCRA aceleró el ritmo de devaluación del dólar mayorista sumando 70 centavos este viernes hasta los $76,95 (+1.5% con respecto al viernes de la semana pasada). Recordemos que el dólar venía manteniendo un ritmo de devaluación del 2.6% mensual.

De todas maneras, esto no evitó la presencia de una demanda (regulada) firme que obligó al ente a intervenir con ventas cercanas a los USD 150 millones este viernes para sostener la cotización de la divisa. De esta manera, la autoridad monetaria termina la semana con un saldo neto negativo de USD 300 millones.

El Merval en dólares no logra romper el techo de los 300 puntos

Las medidas anunciadas hacia el final de la semana no lograron revertir las expectativas del mercado accionario local. Si bien vimos alguna leve recuperación del S&P Merval, no se espera que la misma sea sostenida, al menos hasta no tener un plan económico consistente que ayude a ganar credibilidad.

En concreto, el índice medido en pesos subió 3.8% en la semana y cerró este viernes en torno a los 43.654 puntos. Medido en dólares CCL, en tanto, la mejora fue del 0.7% en la semana pero nos mantenemos en torno a los 291. Desde los mínimos del último mes (273 puntos), el índice tuvo una recuperación del 6.6% pero no logra romper con el techo de los 300 puntos desde la corrección post-acuerdo -donde cayó cerca del 30% hasta niveles de hoy-.

El piso del año se ubica en los 247 puntos, alcanzados en Marzo en pleno impacto de la crisis del coronavirus.



Las cifras de pobreza y de actividad económica encienden las alarmas

Esta semana se dieron a conocer las cifras del EMAE y de la pobreza, publicados por el INDEC. Si bien la actividad económica creció 1.1% desestacionalizado en julio respecto al mes anterior, el ritmo de recuperación cayó notablemente. Para poner en contexto, el EMAE en mayo había sido de 9.5% y en junio de 7.5%. No solo el ritmo de crecimiento viene cayendo, sino que lo hizo de manera muy abrupta en julio. Esto pone en duda cuánto tiempo más se podrá sostener la recuperación económica.

En adición, se dió a conocer el nivel de pobreza, la cual alcanzó al 40.9% de las personas, cuando en 2019 había finalizado en 35.5%. Esta suba de 5 pbs en el nivel de pobreza muestra el claro impacto que tuvieron tanto la pandemia como la extensa cuarentena en el país, dañando fuertemente a los sectores de menor ingreso.

Lograr reducir el número de personas bajo la línea de pobreza es un enorme desafío para la administración pública, y la incertidumbre respecto a si será a base de estímulos fiscales o por generación de empleo privado preocupa a empresarios.

Semana positiva pero volátil para Wall Street

Octubre arrancó con una volatilidad no menor en el plano internacional. Los temores de una segunda ola de contagios y posibles nuevos cierres en algunas economías del mundo complicó por momentos la dinámica de los principales índices de referencia.

A un mes de las elecciones presidenciales norteamericanas, la noticia del contagio de Trump no hizo más que alimentar la incertidumbre en este sentido. Mientras tanto, los mercados continúan evaluando el ritmo de recuperación económica a la espera de un nuevo paquete de estímulos fiscales.

Se desacelera el ritmo de recuperación del mercado laboral

La agenda económica de la semana nos dejó el informe de empleo norteamericano este viernes. Según los datos oficiales, la recuperación del mercado laboral continúa pero a un ritmo menor. En concreto, las nóminas no agrícolas aumentaron en 661.000 en septiembre -por debajo del 800.000 esperado por los analistas del mercado-.

La tasa de desempleo, en cambio, pasó del 8,4% en agosto al 7,9%, el mes pasado. Pero la reducción en dicha tasa vino acompañada de una caída de 0,3 puntos porcentuales en la tasa de participación en la fuerza laboral hasta el 61,4%.

Lo que vendrá

En el plano local, estaremos atentos a la llegada de la misión del FMI al país y a cómo se desarrollarán las negociaciones con el ministro Guzmán. En una entrevista, explicó que el principal objetivo no es tomar un nuevo crédito, dado que según su visión el endeudamiento en dólares es muy peligroso. Lo que se busca es refinanciar los préstamos vigentes. Además, nos mantendremos atentos al índice de actividad de construcción y de producción industrial de agosto, los cuales se publicarán la semana entrante. Son importantes ya que permiten estimar mejor el impacto de la crisis actual en el mercado laboral.

En el plano internacional, nos mantenemos atentos en Wall Street a las peticiones de desempleo semanales. Si bien se espera que cada vez sean menores, el ritmo de recuperación del mercado laboral norteamericano se ralentizó. Es por eso que un paquete de estímulos fiscales tendría un rol central de cara al futuro -será interesante ver que sucede en el Senado con el paquete demócrata aprobado por los US$2.2 billones-. Además, los mercados centrarán la atención en el estado de salud de Donald Trump, dado que la noticia genera mayor incertidumbre en la carrera presidencial. En ese sentido, contaremos con el debate entre los candidatos a vicepresidentes -Pence y Harris-, donde se esperan mayores definiciones en cuanto a los planes de ambas fórmulas. En Europa, el aumento de casos de COVID-19 es una variable central, dado que está generando que muchas ciudades vuelvan a cuarentenas estrictas, atentando contra la recuperación económica sostenida. La incertidumbre se mantendrá, y con ello la volatilidad. En ese sentido, el Nasdaq pondrá en funcionamiento el índice VOLQ -lo que sería el VIX para el S&P500-.