Vice del BCRA: "La gente que apuesta al peso siempre perdió en la Argentina"

El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Sergio Woyecheszen, aseguró hoy que "no tiene ningún sentido pensar en un corralito, ya que habló de esa posibilidad" y aseguró que los dólares "están en los bancos para los que los quieran ir a retirar".

"La verdad que no se pensó, porque a diferencia de lo que ocurrió en otras etapas los dólares están, entonces no tenía ningún sentido. Antes había descalce de monedas y esos dólares no estaban hoy los dólares están", afirmó.

En diálogo con Radio La Red, Woyecheszen reconoció que en la Argentina "la gente que apuesta al peso siempre perdió" y por eso esta gestión "quiere hacer el esfuerzo por ganarle a la inflación".

Y agregó: "Una persona que compró u$s 100 en los años '70 y los guardó, a finales de 2019 tenía u$s 100. Uno que vendió sus u$s 100, los cambió a moneda local y los puso en plazo fijo, y lo iba moviendo de banco a banco, cuando a finales del año pasado fue con todos sus pesos a comprar dólares, sólo podía comprar u$s 60. La gente que apuesta al peso, tus abuelos, mis viejos, nosotros, siempre perdió. Este año venimos haciendo un esfuerzo muy grande para que el que apueste por un plazo fijo le empiece a ganar a la inflación y en eso se está trabajando en instrumentos que hay que cuidar.

"Queremos tratar de generar incentivos para que haya oferta de dólares. Que se liquiden exportaciones en materia de retenciones. esperamos que las cuestiones defensivas estén resultas y sigamos armando el medio para aterrizar en una nueva normalidad pronto", agregó.

"Nunca estuvo en tela de juicio el sistema en su totalidad. Está fuerte en disponibilidad de divisas. Cualquiera que quiera retirar sus ahorros los tiene disponibles", señaló a la hora de despejar rumores sobre posibles restricciones sobre los depósitos en dólares.

El directivo señaló que las reservas son de u$s 42 mil millones, perse a los rumores que hablaron en esta semana de números negativos.

Señaló que la entidad trabaja para que los Argentinos tengas opciones de inversión en pesos: "Hay muchos intrumentos que hay que empezar a contruir en esta nueva etapa".

"Esta no es una cuestión de buenos o malos, el que apostó al peso perdió siempre. Hay que generar la idea que la gente pueda ahorrar en su moneda y gane plata y eso pase por muchos años", señaló.