José Luis Espert: "La clase política está completamente desconectada de los problemas de la gente"

José Luis Espert, economista y ex candidato presidencial, dio sus impresiones sobre la gestión del Gobierno actual, a la vez que analizó el índice de pobreza y las nuevas medidas anunciadas ayer por el oficialismo, cuyo fin es impulsar la producción y las exportaciones.

"Creo que habría que cargar de manera equilibrada las tintas sobre este Gobierno", comentó Espert, al tiempo que consideró que los problemas que sufre la Argentina son producto de los planes que se vienen desarrollando desde hace "casi un siglo".

En ese sentido, sostuvo que "sería injusto cargarle la pobreza a Alberto (Fernández)" y remarcó que la prioridad debería estar puesta en proteger el sistema de salud para que no colapse.

Entrevistado por Luis Novaresio en Animales Sueltos, programa que se emite por América, el dirigente liberal aseveró que "la clase política está completamente desconectada de los problemas de la gente".

En ese sentido, apuntó contra el ex diputado Juan Ameri: "Es fácil agarrársela con la clase política cuando ves a Ameri amamantándose en el medio de la sesión. Eso es bizarro, pero una cosa menos bizarra son los planes de obra pública de (Axel) Kicillof, ¿vos anunciás planes de obra pública cuando no testeás a nadie y tenés al sistema de salud al borde del colapso? La urgencia no es la obra pública, es la salud", cuestionó.

La gestión del Gobierno

De acuerdo con el economista, el plan que lleva a cabo este Gobierno es el mismo que se desarrolla en el país desde hace casi 10 años. "Todos, en esencia, terminan haciendo más o menos lo mismo. Deberíamos interpelarnos a nosotros mismos como sociedad. ¿qué nos pasa que no podemos dejar de hacer siempre lo mismo y eso que hacemos, siempre igual, está mal?", reflexionó.

Según vaticinó, es probable que "El modelo de (Alberto) Fernández termine peor que el de Cristina (Kirchner) porque los puntos de partida son muy diferentes". Sobre este punto, explicó que cuando Cristina asumió, la situación económica del país era favorable, con el valor de la soja "en niveles estratosféricos", lo que significó "un viento de cola infernal".

Por el contrario, resaltó la dificultad con la que debe gobernar Fernández: "Recibió una economía destruida, por el pésimo gobierno de (Mauricio) Macri en materia económica, y (tuvo que enfrentar) la pandemia, que algo te va a pegar, aunque lo hubieras manejado perfecto, que no es el caso de la Argentina que lo manejó muy mal".

Pobreza

El ex candidato a la Presidencia de la Nación se refirió al incremento del nivel de pobreza argentina, que alcanzó el 40,9% en el primer trimestre, y estimó: "En el último medio siglo, este plan se ha degenerado tanto que provocó los niveles de pobreza que acaba de publicar el Indec".

"Sería injusto cargarle la pobreza a Alberto. La pobreza en la Argentina, hace 30 años, no existía", resaltó.

Nuevas medidas oficiales

Espert le aconsejó al Gobierno "negociar ya un acuerdo con el Fondo, urgente" y, por otra parte, cuestionó fuertemente las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que incluyen una baja parcial de retenciones y distintas medidas de impulso a la producción con foco en las exportaciones a fin de incentivar el ingreso de dólares.

"Esto de darle anabólicos a la industria lo hemos hecho toda la vida, y a la larga siempre termina con un estallido inflacionario y problemas de reservas".

Por último, en esa misma línea, aseguró: "La Argentina se repite en el error. Las reservas no dependen de los dólares que liquida el exportador, sino de la demanda de pesos que hace la gente".