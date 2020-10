Dólar: expectativa por la reapertura del cupo en medio de nuevas restricciones

Hoy empieza el mes y con ello se reabre el cupo para comprar u$s 200. Sin embargo octubre inicia con nuevas restricciones para adquirir divisas. Al súper cepo anunciado a mediados de septiembre se suma ahora la decisión de que empleados de las empresas que solicitaron el ATP no puedan acceder al mercado de cambios, lo que alcanzaría a u$s 5 millones de personas.

Así, el dólar blue empezaba octubre en los $ 147, luego de terminar septiembre con un avance de $ 12. El dólar mayorista sumaba 7 centavos y se vendía a $ 76,25 por unidad.

Las cotizaciones financieras arrancaban el mes con cotizaciones mixtas. El dólar MEP operaba a $ 138,24 (-0,4%), mientras que el contado con liqui avanzaba apenas (+0,1%) hasta los $ 145,79.

De esta forma, el Gobierno cierra aún más el grifo ante el fuerte drenaje que muestras las reservas, que se hundieron u$s 370 millones este miércoles y anotaron así su mayor caída diaria en el año.

Desde los bancos sostienen que la idea es eliminar el dólar ahorro sin formalmente decirlo. Las entidades pronostican que desde octubre solamente el 10% de los que compraron dólar ahorro en septiembre podrán volver a hacerlo. Estiman que 5 millones de personas adquirieron u$s 1000 millones en septiembre, y calculan que 500.000 estarán en condiciones de hacerlo el próximo mes, por un total de u$s 100 millones.

El dólar ahorro mostró en la última rueda del mes, a partir del cual se sumó una retención del 35% por Ganancias al 30% del impuesto PAÍS, un nuevo salto que lo llevó a superar la barrera de los $ 133.

El dólar minorista operaba sin cambios a $ 80 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

En todas las ruedas que van de la semana el Banco Central vendió divisas en el mercado ante la falta de oferta. Estimaciones privadas de mercado consideraron que en las primeras 3 ruedas de la semana volcó más de u$s 100 millones.