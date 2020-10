El dólar avanza a medida que se acercan las elecciones en EE.UU.

Los inversores se ven obligados a reconsiderar sus pronósticos bajistas para el dólar después de que el temor por las elecciones en EE.UU. provocó una recuperación de la moneda.

Los grandes bancos e inversores han empezado a repensar su visión sobre el camino que tomará la divisa estadounidense durante el resto del año. La moneda cayó 10% desde su pico por el coronavirus hasta su nivel más bajo en agosto. Sin embargo, los meses sin conocer el resultado de las elecciones en EE.UU podrían desestabilizar los mercados y alentar a los inversores a salir en busca de la seguridad del dólar, señalan los analistas.

"La elección de EE.UU. podría mover mucho el mercado", dijo Francesca Fornasari, directora de soluciones cambiarias en Insight Investment. La sorprendente victoria de Trump en 2016 demuestra que "probablemente sea prudente" mantener niveles de riesgo más bajos", agregó.

Shahab Jalinoos, jefe de estrategias con divisas en Credit Suisse, citó el riesgo electoral de EE.UU. como un factor clave en la decisión de su equipo de predecir un dólar más fuerte, en un horizonte de cuatro semanas, después de meses de proyectar un retroceso de la moneda.

"Por primera vez desde mayo, hemos decidido bajar nuestro objetivo a un mes para el euro frente al dólar", dijo Jalinoos. Él cree que el euro retrocederá hasta u$s 1,16, después de haber dicho en agosto que esperaba un alza hacia los u$s 1,21, en parte debido al plan de la Unión Europea de agrupar la deuda en un esfuerzo por financiar la recuperación del coronavirus. "La pregunta ahora es si debemos mantener nuestro objetivo de u$s 1,21", agregó.

Y Ben Randol, un estratega de divisas de Bank of America, mencionó los "significativos riesgos económicos y eventuales que hay por delante", agregando que: "Esperamos un repunte del dólar con las elecciones y posiblemente después". El banco pronostica ahora que el euro perderá terreno frente al dólar y que cotizará a u$s 1,14 a fin de año, comparado con el nivel actual superior a u$s 1,16.

Pensar que algunos inversores antes esperaban que el euro llegara a un máximo de u$s 1,23 dólares a fin de año.

Traducción: Mariana Oriolo