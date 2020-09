Las reservas del Banco Central sufrieron la mayor caída diaria del año

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) se hundieron u$s 370 millones este miércoles y anotaron así su mayor caída diaria en el año. Pese a que la autoridad monetaria dispuso ayer un nuevo endurecimiento del cepo cambiario, al restringir las compras de divisas a todas aquellas personas que trabajen en empresas que hayan accedido al programa de Asistencia para Trabajo y Producción (ATP), el goteo persiste.

De acuerdo al cierre preliminar informado por la entidad que preside Miguel Pesce, las reservas internacionales brutas cerraron este miércoles en los u$s 41.381 millones. Dicha cifra representa una pérdida de u$s 370 millones respecto a los u$s 41.751 millones informados en el cierre provisorio de ayer. Hasta hoy la mayor caída diaria de las reservas internacionales correspondía al 12 de marzo, fecha en la que el deterioro había sido de u$s 336 millones. En aquel entonces, las reservas se situaban en torno a los u$s 44.400 millones.

El nivel de reservas viene siendo motivo de preocupación para el Gobierno en los últimos meses. Ante ello fue que el BCRA fue endureciendo cada vez más las restricciones cambiarias, buscando así contener el goteo.

"Las nuevas restricciones terminan revelando que la posición de reservas netas es crítica y el BCRA está tratando de buscar cualquier forma de frenar las ventas, es evidente que no quedan más dólares", había alertado ayer un analista del mercado financiero en diálogo con El Cronista.

"La realidad refleja que nadie oferta un dólar en el mercado oficial y todos los dólares los está poniendo el Central", había advertido otro analista. Según fuentes privadas del mercado, la autoridad monetaria habría vendido hoy unos u$s 50 millones en el mercado, que se suman a los u$s 30 millones de ayer y los s$s 60 millones del lunes.

Cabe recordar que el viernes último, las reservas internacionales habían perforado el piso de u$s 42.000 millones por primera vez en tres años y medio. Este nuevo deterioro, por lo tanto, no solo marca un nuevo mínimo desde enero de 2017, sino que incluso enciende una señal de alarma teniendo en cuenta la aceleración de las pérdidas. Prueba de ello puede verse en que en el mes de septiembre las reservas brutas cayeron u$s 1461 millones, de los cuales casi u$s 800 millones corresponden a las últimas cinco ruedas.