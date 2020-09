Por la quita de coparticipación, la Ciudad pidió una prórroga para reformular el Presupuesto 2021

Así como el gobierno nacional debe enviar cada año el presupuesto al Congreso cada 15 de septiembre, la administración de la ciudad de Buenos Aires tiene como fecha límite el 30 de ese mes. Sin embargo, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta le pidió a la Legislatura una prórroga debido al cambio en las condiciones económicas.

Según explican fuentes oficiales, la demora en la presentación se explica por la quita de coparticipación dispuesta por el gobierno nacional. Alberto Fernández había anunciado la quita de un punto porcentual de coparticipación a la ciudad, que pasa del 3,5% al 2,32% de coeficiente. De esta forma, el equipo económico porteño debe adecuar sus presupuestos a esta nueva disponibilidad presupuestaria.

“Estamos analizando el impacto. El presupuesto se empieza a armar en mayo. Estos cambios en coparticipación hacen que tengamos que recalibrar los recursos y gastos”, confían desde Uspallata. Por eso es que pedirán la prórroga, y confían en que la legislatura no pondrá reparos. Sobre los tiempos, si bien no manejan fechas exactas, dan por descontado que será durante el mes de octubre.

Si bien no están definidos los detalles ni qué programas sufrirán recortes para ajustar el presupuesto, existen cuatro áreas que se mantendrán a salvo: salud, educación, desarrollo social y seguridad. Según revelaron fuentes del gobierno porteño, esto se debe a que “el efecto de la pandemia no se corta este año. Estas áreas no solo no tendrán recortes, sino que se reforzarán”.

En la carta enviada a la legislatura se explica que el gobierno nacional “redujo unilateralmente el porcentaje de coparticipación que recibe la ciudad” y que “ha violado el andamiaje jurídico-tributario”.

El documento es firmado por Martín Mura, ministro de Hacienda y Finanzas de la ciudad de Buenos Aires. Allí agrega también que esas medidas “afectan el normal desenvolvimiento de la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires” y que “fueron impulsadas por el gobierno nacional en un contexto sanitario agravado por las derivaciones provocadas por la pandemia del Covid-19”.

De esta forma, por la imprevisibilidad del contexto y la reducción de recursos que provienen de la coparticipación resulta “imposible cumplir con algunos principios básicos de la formulación presupuestaria, como el de factibilidad”, agrega el documento. Por eso añaden que es necesario contar con más precisión sobre los recursos con los que cuenta el gobierno porteño, lo que implica “indudablemente una demora en la elaboración final y presentación” del código fiscal, la ley tributaria y la ley de presupuesto, los tres proyectos que debían presentarse hoy.