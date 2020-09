Tras aceptar el per saltum, la Corte otorgó una licencia por 30 días a los jueces desplazados

La Corte Suprema de Justicia concedió hoy una licencia "extraordinaria" con goce de haberes por 30 días a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, luego de aceptar ayer el pedido de "per saltum" de ambos magistrados para que el máximo tribunal revise sus traslados suspendidos.

Según señaló la resolución 2023/20 del máximo tribunal, se considerará en licencia a los magistrados desde el 18 de septiembre y por el plazo de 30 días.

La Corte aclaró que cuando recibió el pedido de licencia de los camaristas giró la solicitud a la Cámara Federal de Casación Penal, con poderes administrativos, para que resolviera y que esta no formuló objeciones y dejó la decisión de otorgar o no el beneficio al máximo tribunal.

Ayer, la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad "admisibles" los recursos de "per saltum" planteados por los jueces federales Bertuzzi, Bruglia y German Castelli, decisión que suspendió sus traslados hasta tanto el máximo tribunal se pronuncie sobre el procedimiento por el cual los magistrados debían regresar a sus juzgados de origen.

La resolución llevó la firma de los ministros del máximo tribunal Juan Maqueda, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien lo hizo con fundamentos propios.

En tanto, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, remarcó su voluntad de que las tensiones entre la Corte Suprema y el Senado no escalen a "un conflicto mayor", cosa que remarcó que sucederá "si la Corte convalida" que los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli estuvieron bien realizados.

"Si la Corte convalida que los traslados estuvieron bien, seguramente haya conflictos. Por supuesto que no es lo que yo quiero", indicó el magistrado de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín.

En declaraciones radiales, Lugones aseguró que el Senado "sintió que Bruglia, Bertuzzi y Castelli le faltaron el respeto a la Cámara" alta, ya que ninguno de los tres concurrió a la audiencia a la que habían sido citados.

El titular del organismo a cargo de realizar los concursos para elegir jueces federales también indicó que en los casos de Bruglia y Bertuzzi, quienes ya resolvieron en causas en las que está implicada la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios, no hay justificaciones para que la Corte los mantenga en sus cargos. "Ya resolvieron todo lo que tenían que resolver", subrayó el magistrado.

Por último, Lugones manifestó que "hoy no hay conflicto de intereses o de poderes" ya que el máximo tribunal sólo aceptó el per saltum, pero no se expresó sobre la cuestión de fondo.