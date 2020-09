Qué advertencia les hizo Pepe Mujica a los argentinos que planean irse a Uruguay

El ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica se refirió a la iniciativa del actual presidente Luis Lacalle Pou para que ciudadanos argentinos se radiquen en ese país y les envió una dura advertencia a los potenciales migrantes.

“Es una forma de especular, seguramente. Uruguay no es un país barato. Los ricos quieren vivir en Uruguay como una forma de especular. Van a venir por lana, pero van a salir trasquilados”, afirmó ayer Mujica en una entrevista radial. Y destacó que la migración de ciudadanos argentinos “no nos van a arreglar nada” y que la clase media argentina es la que “mueve la aguja”, pero “no va a poder venir”.

Lacalle le replicó horas después

Anoche, en el estreno del programa Periodistas de la Televisión Nacional de Uruguay, el mandatario se refirió a los dichos de su antecesor diciendo que "por suerte la gente no le cree" a Mujica.

"Hay una canción de (Jorge) Cafrune que dice que la vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumidos. No soy quién para generar desunión y polémica. Lo que no me parece –estoy radicalmente opuesto como casi siempre con Mujica– es dañar al país. Eso es dañar al país. Tenemos una concepción muy distinta con Mujica", aseveró.

Mirá también Efecto coronavirus: Disney despedirá a 28.000 empleados por la pandemia Todos los parques de la compañía reabrieron de forma gradual a excepción de Disneyland, uno de los más populares de California, que se encuentra cerrado desde marzo.

"Mujica gozó de popularidad en el mundo cuando a su país le iba mal. Un presidente tiene que seguir el derrotero del país. La vanidad es mala compañera. Lo que debería hacer Mujica si quiere a su país es hablar bien del Uruguay y no ahuyentar a los que quieren venir", agregó.

Días atrás, Lacalle Pou había dicho que “han llegado varios miles de argentinos en estos tiempos. Yo me reúno con algunos y están contentos. Obviamente a veces no sienten la vertiginosidad que se puede sentir en Buenos Aires, pero creo que ganan en muchas cosas“.

“Uruguay está preparado, ansioso, poder ser un país de recepción de gente que emigre para poder vivir más tranquilamente con su familia y desarrollarse”, aseguró Lacalle Pou, quien se mostró feliz de recibir a sus vecinos.

Sin embargo, Pepe Mujica criticó al mandatario, comparándolo con un “carroñero”, y afirmando que “a nosotros como país no nos arregla nada éstos que vienen”.

“Los ricos quieren vivir en Uruguay como una forma de especular seguramente”, indicó ayer a El Destape. “Uruguay no es un país barato, es un país bastante evasivo, hay lugar y hay una cierta tradición: creo que en el único lugar donde mis compatriotas no se sienten extranjeros es en Argentina y al revés pasa lo mismo”, indicó el actual senador Pepe Mujica.

El domingo, tras votar en las elecciones departamentales, Mujica confirmó que está dispuesto a dejar su banca en el Senado y retirarse de la política por motivos de salud y edad, y le pidió disculpas a la candidata a intendenta de Montevideo designada por Lacalle Pou, Laura Raffo, a quien había criticado en un acto partidario.

"Estoy por una pasarela, por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica", argumentó al anticipar su próximo abandono de la banca en el Senado y su decisión de retirarse de la actividad política.