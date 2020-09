La Corte decidió aceptar el 'per saltum' de los tres jueces desplazados

En un contexto de mucha expectativa, con manifestantes afuera del edificio de Tribunales y presionando también con protestas en casas de los propios jueces, la Corte Suprema de Justicia resolvió aceptar ayer el per saltum de los desplazados jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, por lo que quedaron suspendidos por el momento sus traslados. No obstante, si bien aceptó el pedido, ello no implica que haya resuelto sobre la cuestión.

Así lo afirmó en una parte del fallo unánime que salió ayer, con los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti presentes en el Palacio de Talcahuano, y con la jueza Elena Highton de Nolasco siguiendo la acordada por videoconferencia. "Sin que implique pronunciarse sobre el fondo de la cuestión sometida a este tribunal, se declara admisible el recurso extraordinario por salto de instancia, con efecto suspensivo de la sentencia recurrida", esgrimió el máximo tribunal.

En medio de una fuerte expectativa y tras varias horas de discusión, los supremos decidieron analizar el tema, por lo que se harán cargo de decidir qué pasará con Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Los jueces removidos habían acudido al máximo tribunal para mantenerse en los cargos a los que arribaron durante la gestión de Cambiemos, luego de que el actual oficialismo los desplazara por decreto para que vuelvan a los lugares de origen que ocupaban en 2017 y 2018, con respaldo del Senado.

Los cuatro integrantes de la mayoría de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, firmaron el mismo voto y el presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz firmó el suyo, dando lugar también a la apertura del recurso excepcional.

De esta forma, quedó en suspenso el trámite y en la misma resolución el supremo tribunal le pidió al Consejo de la Magistratura que no avance con la cobertura de las vacantes de los camaristas y decidió correr traslado al Estado por 48 horas para que de su punto de vista y le den intervención al Procurador General de la Nación por el mismo plazo.

La Corte se expidió sobre la admisión del recurso del per saltum, pero no sobre la cuestión de fondo sobre sus traslados dispuestos sin acuerdo del Senado durante la gestión macrista, debido a que la sentencia debe dictarse después de que conteste el Consejo de la Magistratura. Se espera que la decisión del máximo tribunal sobre el fondo no se dilate mucho, ya que acortó los plazos.

Los jueces Bertuzzi, Buglia y Castelli habían investigado a la expresidenta Cristina Kirchner y actualmente están de licencia a la espera del fallo judicial sobre la cuestión de fondo. En su defensa, los tres magistrados recordaron que en una acordada de 2018 el máximo tribunal dijo que no era necesario acuerdo del Senado para los traslados de jueces de la misma jurisdicción y función igual o similar.

A partir de ahora, será la propia Corte la que vuelva a definir sobre el tema a través del recurso de per saltum, que no suele utilizar habitualmente, pero que esta vez consideró recurrir debido a tratarse de un caso de extrema gravedad institucional. El per saltum fue repuesto en 2012, por decisión del gobierno de la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.