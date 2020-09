Estados Unidos: cómo será el primer debate de Trump vs. Biden en TV

Donald Trump vs. Joe Biden, en directo y por televisión, a todo el planeta. El primer debate que sostendrán esta noche los candidatos republicano y demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, en carrera hacia los comicios del próximo 3 de noviembre, concita hace días la atención de analistas políticos de todo el mundo.

Con 90 minutos previstos de duración, el debate comenzará a las 22 hora argentina, y será transmitido por canales de TV como CNN, CBS, NBC y varios de ellos también lo transmitirán por YouTube. También Google transmitirá en vivo el debate: buscando con las palabras "ver el debate presidencial", el video aparecerá en la parte superior de la página de resultados.

El "moderador" será un periodista de la cadena televisiva Fox News, la cual durante la gestión del actual mandatario se mostró proclive a Trump. Históricamente, los debates presidenciales en EE.UU. son eventos de gran visibilidad, y rating: en 2016, más de 80 millones de estadounidenses vieron el primer debate de Donald Trump vs. Hillary Clinton.

En cualquier caso, Trump buscará evitar dos temas clave para el electorado norteamericano: uno es el coronavirus. Es el país con más personas contagiadas, 7,14 millones, y con más muertos por Covid-19: 205.085 muertos. En lo electoral, el coronavirus restringió la campaña de los candidatos en territorio, y en simultáneo, impulsó a gran parte de los votantes a adelantar su votación: por correo, y en persona.

El otro es la reciente investigación del New York Times en la que se supo que Trump evade impuestos federales desde el 2016, año en el que sólo pagó 750 dólares por este concepto, mismo importe que pagó en 2017. Además, no pagó impuestos a la renta en 10 de los 15 años previos a su asunción presidencial y se negó a hacer públicas sus declaraciones de impuestos

Por contraposición, hoy mismo Biden y candidata a vicerpesidenta, Kamala Harris, publicaron sus últimas declaraciones de impuestos. La de Biden muestra que él y su esposa Jill percibieron ingresos brutos de u$s 944.737 dólares y pagaron u$s 299.346 en impuestos sobre la renta en 2019 con un tipo impositivo del 31%, citó CNBC. Ese mismo año, Harris, y su marido, Doug Emhoff, ingresaron unos u$s 3 millones brutos, hy pagaron u$s 1,1 millones en impuestos sobre la renta.

"Si Donald Trump no puede defender su historial y acciones, como en el caso del Covid-19, tendrá que desviar y tratar de culpar a otros. Veremos si tiene éxito en hacer esto, o si Biden mantiene el enfoque en el historial de Donald Trump", evaluó Mitchell S. McKinney, doctor en Comunicación Política de la Universidad de Kansas y director del Instituto de Comunicación Política de la Universidad de Missouri.

En ese sentido, señaló que "Trump es muy bueno atacando, creando conflictos y dramas, y a menudo culpando a otros, y esta estrategia puede desviar la atención de asuntos". Esto ya se concretó: en un planteo inédito, Trump, de 74 años, cuestionó la aptitud de Biden para el cargo, apuntando a su edad (77 años) y agilidad mental, e incluso pidió que su rival demócrata se someta a una prueba de drogas antes del debate.