La solución de Adorni para que nunca más muera un policía: por qué es viral

En el día de ayer, se produjo el asesinato de efectivo de la Policía llamado Juan Pablo Roldán en la Avenida Figueroa Alcorta al 3300, a metros del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) cuando el inspector, quien era jefe de servicio del Cuerpo de Policía Montada, trató de intervenir en el conflicto con Rodrigo Facundo Roza, de 51 años, que le dio cuatro puñaladas, una de ellas en el corazón, la cual le provocó la muerte. El hecho causó conmoción a nivel país.

En este contexto, el economista Manuel Adorni salió al cruce frente a las políticas del Ministerio de Seguridad. “Todo policía debe tener encima una pistola eléctrica Taser. Incluso la población civil debería tener una si lo desea”, sentenció el economista a través de sus redes sociales.

El argumento de muchas personas consiste en que si el efectivo hubiese tenido una pistola eléctrica, el hecho podría haberse evitado. Durante el Gobierno de Mauricio Macri, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había habilitado su uso frente a otras alternativas más violentas. Pero Sabrina Frederic dio marcha atrás con esa medida al principio de su gestión.

“Los que tienen que estar presos son todos y cada uno de los delincuentes. Nunca los policías que en enfrentamientos matan a criminales. A estos hay que condecorarlos por jugarse la vida por defendernos”, twitteó Adorni frente a la muerte del policía. Roldán era padre de un nene de 4 años y fue derivado de urgencia al sanatorio Mater Dei, donde alrededor de las 17:30 falleció, mientras que el agresor fue trasladado al hospital Fernández.

El titular del SAME, Albero Crescenti, confirmó que el uniformado, que se disponía a tomar servicio al momento del ataque, recibió cuatro puñaladas, una de ellas en el corazón, y murió como consecuencia de una hemorragia interna, al tiempo que pidió un examen para Roza, con el objetivo de determinar si tiene o no las facultades mentales alteradas.

“La policía tiene que tener todas las garantías políticas y jurídicas que le permitan ante una amenaza no dudar en disparar para abatir al delincuente. Teniendo la seguridad de que no sufrirán las consecuencias. Bastante tienen con salir de sus casas pensando que tal vez no vuelvan”, sostuvo el economista.

Duelo nacional por la muerte del efectivo Juan Pablo Roldán

Mediante del Decreto 778/2020, publicado este martes en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, se dictó duelo por la muerte del policía durante un día.

El texto oficial marca que "en cumplimiento de los deberes encomendados a su personal, el Inspector Juan Pablo Roldán fue informado de la presencia de una persona, que se encontraba amedrentando a los y las transeúntes en la vía pública". Y "que con motivo de la comunicación recibida el citado efectivo decidió en cumplimiento de su deber intervenir a efectos de preservar la seguridad de quienes se encontraban en la vía pública".

"En el intento de devolver la paz y la normalidad al espacio público y que el agresor deponga su actitud amenazante, de manera imprevista, fue agredido y apuñalado con un arma blanca, la que lo hirió de gravedad y causándole horas más tarde la muerte al Inspector Roldán, en un nosocomio de la zona", se agrega en el Boletín Oficial.

El texto afirma que el Gobierno nacional "entiende el importante rol que con formidable vocación de servicio cumplen las mujeres y hombres que forman parte de las Fuerzas de Seguridad", por lo cual, "resulta un deber honrar la memoria del Inspector Juan Pablo Roldán".

Por lo expuesto, el Presidente de la Nación decreta: "Declárase Duelo Nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de un (1) día a partir del día de la fecha, con motivo del fallecimiento del Inspector Juan Pablo Roldán en cumplimiento de sus funciones como integrante de la Policía Federal". En el Artículo segundo indica que "por intermedio del Ministerio de Seguridad se expresará a la familia del extinto las condolencias del Gobierno Nacional". En consecuencia, durante toda la jornada en los edificios públicos la bandera Nacional permanecerá izada a media asta.