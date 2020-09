A menos de un mes del canje, los bonos vuelven a operar por paridades debajo del 40%

Por la fuerte caída del precio de los bonos, la renta fija local rinde 14,5% en promedio a la vez que las paridades vuelven a operar con tasas debajo del 40%. Este nivel de paridades se explica, por un lado, por los cupones de intereses bajos de los bonos. Pero también por la fuerte caída que evidenciaron desde que salieron a cotizar. Dicha dinámica se explica por la incertidumbre generada en torno al rumbo económico, sumada al debilitamiento de las cuentas nacionales, junto a la salida de depósitos y la pérdida de reservas.

Al analizar la curva de ley local, puede verse que las paridades de los bonos se ubican en niveles de 43% y 42% para el AL29 y AL30 respectivamente. Los bonos a 2035, 2038 y 2041, en tanto, operan con paridades respectivas de 38%, 39,8% y 36%. Para los bonos de ley internacional, en cambio, las paridades se ubican en niveles de 44,5% y 40% en el tramo corto y debajo de 40% en el tramo largo, como es el caso de los Globales 2038, 2041 y 2046.

Menos de un mes después de que se haya llevado a cabo la reestructuración de la deuda, los bonos argentinos han tenido el peor arranque en más de 20 años en deuda reestructurada de mercados emergentes. Esta conclusión se deriva de un informe elaborado por los analistas de Morgan Stanley, publicado la semana pasada.

Las caídas han sido incluso superiores al 25%, lo cual ubica a la deuda con rendimientos por encima del 14,5%. La expectativa estaba puesta en que Argentina pueda rendir 10%, sin embargo, por el riesgo que le asigna el mercado al país, los bonos pasaron a rendir 16% y actualmente rinden 14,5% en promedio. Dado este escenario, las paridades de los bonos volvieron a ubicarse debajo de 40%, lo cual sigue siendo un síntoma de debilidad.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS, explicó que la dinámica reciente refleja que el rumbo económico que planteó el Gobierno con el Presupuesto 2021 y las últimas regulaciones cambiarias no lograron revertir la crisis de confianza. En ese sentido, remarca que por eso los bonos operan con paridades inferiores al 40% y las probabilidades de default lucen elevadas considerando que el calendario de vencimientos está prácticamente desierto.

“El problema en el perfil de vencimientos ya quedó resuelto con la reestructuración, ahora para que los bonos mejoren hace falta que el Gobierno logre mostrar un rumbo económico que pueda torcer las expectativas”, estimó Yarde Buller.

Martín Saud, senior trader de Balanz, agregó que si bien se está dando un proceso de normalización de la deuda en los últimos meses, aún queda un largo camino por recorrer. “Argentina viene llevando adelante un largo proceso de estabilización financiera en los últimos meses ya que salió del default y logró reestructurar parte de la deuda soberana. Pero, como todo proceso, todavía debe generar una nueva confianza sobre los pagos futuros acordados. Es por esto que los bonos no están operando por rendimiento sino por paridad, aunque Argentina no esté cerca de un default, ya que en estos próximos años el país no tiene que pagar vencimientos. La pregunta que se hace el mercado es de qué manera logrará el país cumplir con sus compromisos de pago cuando llegue el momento, ya que el camino no está del todo claro si se lo analiza desde el punto de vista del déficit fiscal”, señaló.

Sin plan, el 10% luce lejano

La expectativa inicial en relación a la deuda era que los bonos puedan ir a rendir en torno al 10% y que de esa manera puedan operar con tasas similares a países comparables. Sin embargo, eso no ocurrió y los bonos locales han tenido un escenario fuertemente negativo. Según los analistas, el problema que imposibilita que los bonos puedan acercarse al 10% es la falta de un plan económico consistente desde el lado fiscal y monetario para regenerar expectativas positivas.

Martín Saud sostuvo que los bonos irán a rendir más cerca del 10% si Argentina recorre todo el camino de reconstrucción de confianza y muestra un plan económico claro. Sin embargo advirtió que, si se diera el caso contrario, el escenario no sería tan positivo a la hora de asegurar el cumplimiento con los plazos de pagos acordados.

"Todo esto aumenta el riesgo de exposición en Argentina y lleva a que se bajen posiciones en activos locales, tanto deuda como equity. Sin un plan que permita vislumbrar una convergencia de las variables clave en lo que respecta a equilibrio fiscal, externo y monetario, o aparezca algún driver positivo -por ejemplo acuerdo con el FMI, resultado elecciones legislativas 2021- será difícil que la tasas vayan a buscar el 10% que se mencionaba como exit yield durante la renegociación de la deuda”, proyectó Alejandro Kowalczuk, head de asset management de Argenfunds.

Para Julio Calcagnino, analista de mercados de TSA Bursátil del Grupo Transatlántica, pensar que reestructurar la deuda en moneda extranjera solucionaba los problemas macroeconómicos de la Argentina era, por lo menos, ingenuo. Y sostuvo que la reciente introducción de controles cambiarios no hace más que poner de manifiesto la magnitud de los desafíos actuales, en un contexto en dónde los inversores aún no conocen un plan económico para hacer frente a los mismos.

“A la hora de explicar el rendimiento de la deuda emergente existe una multiplicidad de indicadores macro que los determinan, muchos de ellos más fuertes que las tasas de interés internacionales. En Argentina, problemáticas como la inflación persistente y su consecuencia, la formación de activos externos, como así también el persistente deterioro en el volumen de exportaciones desde 2011, con marcada caídas en 2012, 2014, 2018 y 2019 y una desfavorable dinámica de balanza comercial desde 2016 a 2019, con importaciones corriendo a mayor velocidad que las exportaciones sin duda tienen un impacto material en explicar la falta de demanda por los papeles locales”, dijo el especialista.