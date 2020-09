Seguridad laboral, el tema que preocupa a los argentinos

Un estudio realizado por la empresa de Recusos Humanos Randstad pone la lupa cómo la percepción de la seguridad laboral cambió con la pandemia. Los resultados se desprenden, del Employer Brand Research 2020, un informe en el que se ve que los aspectos no monetarios, como la flexibilidad y la seguridad laboral, tomaron preponderancia.

“Los argentinos estarían dispuestos a resignar parte de su salario a cambio de una mayor seguridad laboral. Esto nos deja ver cuál es el peso que tiene la seguridad laboral hoy”, reveló Andrea Ávila, CEO Randstad para Argentina y Uruguay, en el 12° Foro de Recursos Humanos, organizado por El Cronista, revista Apertura y Ucema,

La directiva afirmó, que sin ninguna duda juega el contexto de la pandemia, la crisis económica y el miedo a perder el empleo, en este resultado.

“Aquellos que tienen trabajo, más del 50% manifestaron estar preocupados en relación de continuar trabajando”. Sin embargo, cuando se les preguntó a aquellos que estaban buscando trabajo cuán importante era para ellos buscar un empleo que le brindase seguridad laboral, “el 44% respondió que era muy importante para ellos la seguridad laboral y en segundo lugar aparecen las oportunidades de desarrollo profesional. Ahí vez claramente como la balanza aún tengas o no trabajo, el hecho de buscar trabajo seguro con una preponderancia única en este contexto de pandemia”, explicó la directiva.

La idea de marca empleadora algo que ha estado muy presente en los últimos tiempos en las agendas de RRHH, ¿crees que con la pandemia y con todas reconfiguraciones puede llegar a correrla de ese lugar de importancia o se va a mantener?

“El mercado laboral está parado, no se mueve, estamos en una crisis inédita no es momento de recurrir al branding. La realidad es que es un momento único y es una prueba ácida de la marca empleadora, de los liderazgos, de como se comportan. ¿Por qué digo que es el momento? Porque con malas decisiones podemos en pocos días, meses, segundos, pueden arruinar lo que tardamos años en construir”, aseguró Ávila.

Para la CEO es esencial cuidar como se van a mostrar frente a los clientes, los consumidores, los empleados en estos momentos de crisis. Este es un momento crítico y las compañías estamos en situaciones extremas tenemos que tomar decisiones, muchas veces estas decisiones no son lindas, son de expansiones no son de creación, son decisiones difíciles. No se trata de no tomar decisiones difíciles sino de como lo llevamos adelante y no estoy hablando precisando de aspectos económicos, sino que estoy haciendo foco en los valores, y principios de una organizacional.

Asimismo, destacó que “las compañías van a ser evaluadas por esto. Haciendo sido una prueba ácida de liderazgo de marca empleadora y es el momento adecuado para hacer foco y no perder la marca empleadora que hemos construido que ha cada empresa le haya llevado a hacer”, destacó.

¿Las empresas van a estar en el foco de atención en los tiempos que vienen?

Del estudio se desprende cuán importante es la reputación de su potencial empleador al momento de elegir un trabajo. Ocho de cada diez trabajadores que han sido encuestados, potenciales trabajadores, han comentado que en el momento de mirar si van a trabajar para una empresa está recibiendo información o busca información relevante para saber como se está comportando en este proceso de crisis. Cuanta consciencia social está teniendo en este proceso de crisis. “Estamos arriba del escenario, todas las luces, todas las alertas, es el momento de mostrar cuáles son nuestros principios y valores. Esos que dijimos siempre que teníamos y es ahora cuando tenemos que ponerlo en juego”, acentuó Andrea Ávila.

Hablabas de desafíos que vienen por delante, tiempos de crisis para las empresas, desafíos. Desde tu mirada, ¿cuáles serán los desafíos de las áreas de Recursos Humanos en las empresas?

¿Qué pasa con los talentos dentro de la compañía?

El talento no solamente se necesita para el después, se necesita para transitar. Para aprender a darnos respuestas que hoy todavía no conocemos para empezar a pensar, para saber o empezar a pensar como va a ser nuestro futuro de trabajo.” Talentos en sentido de equipos que puedan interactuar, que puedan resolver”, finalizó Andrea Ávila, CEO RANDSTAD para Argentina y Uruguay.