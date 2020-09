Bolivia: echan al ministro de Economía, y renuncian los de Trabajo y Desarrollo Productivo

El ministro de Economía de Bolivia, Óscar Ortiz, anunció hoy que fue apartado del cargo en medio de sus discrepancias con acciones emprendidas recientemente por el gobierno de la presidenta interina, Jeanine Áñez, y poco después renunciaron los ministros de Trabajo, Óscar Mercado, y de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Abel Martínez.

"Yo no he renunciado, aunque desarrollaron una campaña falsa diciendo que ya lo había hecho, solamente para presionarme para que lo haga", dijo Ortiz. "Me parece una forma indigna de actuar", agregó el ministro de Economía, que asumió el cargo a principios de julio en sustitución de José Luis Parada.

Apenas a comienzos de julio, cuando Añez aún contemplaba presentar a elecciones, reemplazó al entonces ministro de Economía, José Luis Parada -con un perfil técnico-, por el número 2 de su partido Unión Demócrata, Ortiz. Pero la semana pasada, Añez decidió bajarse de la carrera electoral.

Ortiz apuntó hoy que el gobierno ya tendría a su reemplazante. "Entiendo que ya han decidido designar a otra persona, por lo cual vine hoy a dejar limpio mi escritorio y terminar con mis últimos papeles", lo citaron medios locales. Según La Razón, el nuevo ministro de Economía será Branko Marinkovic, hasta ahora ministro de Planificación del Desarrollo.

Mirá también Pompeo anuncia una coalición global para enfrentar la amenaza china El secretario de Estado norteamericano dijo que desde Africa hasta Sudamérica reconocen la "amenaza del Partido Comunista chino para su libertad y soberanía". Mañana viajará a Italia para buscar el voto católico que respalde a Trump en las elecciones presidenciales.

Ortiz reconoció que mantuvo "profundas diferencias" con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. "Siempre, siempre voy a poner por delante los principios sobre los intereses, ningún cargo por más importante que sea como el que ocupo actualmente, justifica ir contra los principios y la ética que han guiado siempre mis acciones", aseveró.

Ortiz estaba en desacuerdo con Murillo principalmente por el caso de la devolución de acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC), que fue nacionalizada en 2010. Respecto a este asunto, dijo que se quiso actuar al margen de la Constitución y "se pretendió presionar al gabinete para firmar sin que haya todo un proceso previo de auditoría, de vigencia debida, de revisión jurídica".

Según el ya extitular de Economía, tanto él como otros miembros del Gobierno se oponían a firmarlo, por lo que "fue modificado". "Yo no estoy aquí para firmar cualquier cosa que me ponga por delante, voy a siempre analizar y cumplir con mi responsabilidad de defender el respeto a las leyes y los intereses del país", ha recalcado.

"Tengo la conciencia tranquila por el servicio brindado al país y podré siempre mirar al pueblo boliviano con la frente en alto y con dignidad. Al final, eso es lo que vale en el servicio público", citó Erbol a Ortiz.

Dos renuncias

Poco después del anuncio de Ortiz, Mercado presentó su "renuncia irrevocable" al cargo de ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, sin dar detalles, pero la prensa local apunta a que su salida también estaría relacionada con el caso ELFEC.

Al titular de Trabajo le siguió poco después el de Desarrollo Productivo, quien también ha presentado su "renuncia irrevocable". Martínez había accedido al puesto en sustitución de Ortiz el pasado mes de julio. Antes de las tres salidas de este lunes, también había sido apartado del cargo en relación con este caso el procurador, José María Cabrera.

Entretanto, el ministro de Gobierno reconoció hoy que "ELFEC ha generado muchísimos roces porque lamentablemente hay gente que defiende a capa y espada sus regiones pero cuando otros defienden a sus regiones se oponen". Murillo se refirió a Ortiz, a quien reprochó haberse opuesto a este tema "de una manera que no es la más correcta".

"A mí no me manda ninguna logia ni ningún poder regional, a mí me manda el pueblo boliviano", citó El Deber a Murillo. "Hubo roces, pero aquí hay una palabra empeñada por nuestra presidenta y la va a cumplir", recalcó.