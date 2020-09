El Dipy le pegó con todo al Gobierno: "Los políticos mienten, encubren y roban"

El cantante El Dipy se volvió una personalidad activa durante la pandemia. "Desde que empecé a hablar, todos los partidos políticos, inclusive a los que ataco, me ofrecieron algo", reveló en un programa en vivo.

El periodista Fantino y los panelistas del programa se sorprendieron frente a la confesión del cantante: "Me han ido a buscar a la puerta de un canal de televisión cuando salía de una nota con plata y un cargo de concejal en el momento. Te lo juro. Yo no tengo cortinas en mi casa, pero prefiero ser un pobre honesto que un rico miserable", sentenció. Sin embargo, lo rechazó ya que se define como "antipolítico".

"No quiero ser político. Solo quiero que mis hijos y los tuyos el día de mañana busquen sus sueños y que estudien una carrera y que tengan un trabajo digno. Que puedan comprar una casa y que vivan sin sobrevivir. Yo me aguanto los golpes hoy para que no se los den a ellos mañana", twitteó hace un tiempo El Dipy sobre el tema.

Para muchos el cantante representa "la voz del pueblo" y se posicionó como un referente político a través de redes sociales por no tener pelos en la lengua. "El político cuando habla miente, cuando calla encubre, cuando está en el poder roba, cuando no está en el poder destruye y cuando empezás a confiar en él, te traiciona", opinó.

Mirá también Alberto condenó con dureza el escrache a Lorenzetti: "Es algo propio del facismo" Comparó el escrache al ministro de la Corte Suprema de Justicia con las protestas frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas. Eso no tiene nada que ver con la democracia", pidió el mandatario

"En política la gente honesta no llega a estar arriba. Tenés dos formas de hacer las cosas en política: o te bajás o te corrompen. Te puedo asegurar que desde Alfonsín hasta acá todos mintieron", apuntó en un programa de América. Luego retomó el tema en su cuenta de Twitter: "La única aspiración que tiene un político deshonesto es ser como Micky Mouse. Quiere lograr ser simpático y encantador para que la gente se olvide que es una rata", escribió.

El Dipy tuvo un cruce fuertísimo con Brancatelli quien lo tildó de "desclasado e ignorante" en Intratables luego de que el cantante le diga que "el sobre es así", refiriéndose a que el periodista recibía dinero. "Vos sos funcionario del Gobierno y a vos te bancamos con nuestra plata. ¿Te bajaste el sueldo? No. No tengo más preguntas señor juez", retrucó el cantante".