JBS utilizará tecnología blockchain para rastrear el origen del ganado

JBS, el mayor frigorífico del mundo, está utilizando la tecnología blockchain para mejorar la trazabilidad de las decenas de miles de cabezas de ganado que procesa diariamente en Brasil.

La compañía con sede en San Pablo hace mucho tiempo que recibe críticas de organizaciones no gubernamentales por no hacer suficiente para garantizar que el ganado procedente de los proveedores indirectos -productores ganaderos que venden sus animales a los proveedores directos de JBS- no provengan de tierras deforestadas ilegalmente de la Amazonia

Más recientemente, en medio de la creciente presión internacional sobre el gobierno brasileño por la creciente destrucción de la selva amazónica, la compañía más grande de Brasil en términos de ingresos se encontró en la mira de los inversores, que amenazaron con retirar los fondos a menos que la compañía mejore sus políticas de sustentabilidad.

En julio Nordea Asset Management decidió excluir las acciones de JBS de sus fondos debido a preocupaciones ambientales. Los analistas de HSBC también advirtieron sobre las inversiones en el grupo frigorífico, diciendo que no tenía "ningún plan de acción, tecnología o solución" para supervisar su cadena de suministro de ganado.

El miércoles, sin embargo, JBS anunció que emplearía la tecnología blockchain para rastrear todas sus cabezas de ganado hasta su origen. La empresa afirmó que en un plazo de cinco años sus proveedores directos estarán obligados a supervisar sus propias cadenas de suministro y asegurarse de que tienen la documentación para demostrar el origen del ganado.

La empresa agregó que el libro mayor o ledger utilizado será sometido a una auditoría independiente y que compartirá la información para que los bancos brasileños puedan saber si están otorgando préstamos a productores ganaderos vinculados con la destrucción de la selva tropical.

Traducción: Mariana Oriolo