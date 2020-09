¿Cara o seca?: la duda sobre la estrategia del Covid-19

En una columna pasada dijimos que el gobierno de Alberto Fernández iba a ser juzgado por tres cosas. La primera era la resolución de la negociación de la deuda. La segunda la posibilidad de hacer el "recorrido" del COVID-19 con menos muertes que los países de la región. La tercera la puesta en marcha de un sendero de estabilidad y crecimiento macroeconómico.

En el primero de estos partidos, ganamos 1 a 0 con gol de Martín Guzmán, de afuera del área, en el minuto 45 del segundo tiempo. Y esto tuvo que ser festejado por hasta los que vaticinaban que iba a salir mal. En la tercera en cambio, todo luce que vamos perdiendo mal, y va a ser muy difícil remontar el partido.

Esto es por no haber entendido que no hay tranquilidad ni sostenibilidad sin programa macroeconómico o, peor todavía, con el fomento desde la coalición de gobierno de un riesgo político que promueve espantar a más no poder capitales domésticos y está llevando a una devaluación real exagerada.

Pero si el primer partido salió bien y el tercero va camino a salir mal, la duda que se ha instalado ahora es si en el segundo, que es la travesía argentina de la pandemia mundial, el Gobierno 'zafa' con un empate o terminamos perdiendo de nuevo, con un nivel de muertes muy elevado. O, como se dice en la jerga de algunos modelos económicos del COVID-19, con un número demasiado bajo de vidas salvadas por unidad de PBI perdido. Es decir, con los muertos y la estanflación estructural en registros muy malos, comparativamente.

¿Qué sabemos hoy, en epidemiología y en economía, de la "travesía" del COVID-19 en el mundo que no sabíamos bien en Marzo pasado? ¿Y porqué la estrategia argentina puede terminar saliendo bien o mal, relativamente? Lo que hoy sabemos son varias cosas, malas y buenas.

La primera es obviamente la aparición de la vacuna en el horizonte cercano. Pero al mismo tiempo sabemos ahora que resultó cierta la hipótesis, basada en estudios epidemiológicos del CIDREP de la Universidad de Minnesota difundidos al inicio de la pandemia, que pronosticaba que íbamos camino, hasta que apareciera la vacuna, a experimentar fases o ciclos múltiples e inciertos en cuanto a aparición, duración e intensidad de infectados y muertes.

Esto lo estamos viendo en Europa con mucha claridad, en el comienzo de una segunda vuelta. Es decir, este iba a ser un proceso mucho más largo del que se suponía en general al comienzo y que alentaba intervenciones de aislamiento compulsivo que no iban a poder ser socialmente sostenible en un tiempo muy largo y que por lo tanto obligaban a redoblar esfuerzos y "sofisticar" selectivamente la política de testeo y aislamiento (no opcional, sino obligatorio).

Lo segundo que ahora sabemos, y que no estaba claro en el estudio de CIDREP -porque la evidencia histórica de los episodios de 1914-18 y 1957-58 y 1967-68 era mixta-, es que las muertes tienden a ser menores en las segundas fases porque el sistema de salud y la sociedad hicieron el aprendizaje y se adaptaron algo mejor.

Esto todavía está por verse, y depende de las velocidades relativas de cada caso, pero han aparecido algunas regularidades que llaman la atención. Los datos indican que muchos países avanzados han terminado su primera fase con una caída muy fuerte (virtualmente a cero) de las muertes en el entorno de los 600 muertos por millón de habitantes. En el caso de Latinoamérica ese número va a terminar siendo más elevado, con algunos países que están muy por arriba.

Pero la Argentina viene corriendo de atrás, si bien a una velocidad pasmosa. Lo de Argentina luce como la de un corredor de maratón en pista olímpica que va atrás en la clasificación general pero que en la última vuelta viene ganando por afano y acercándose en la clasificación general.

El éxito de la "estrategia" argentina, cuando la carrera del COVID-19 termine, se va a medir por el éxito de haber salido despacio -con mayor confinamiento inicial y un mejor sistema de salud y personal médico en CABA y GBA que en los países vecinos- tal que ello ralentizó la propagación de la enfermedad por todo el país, a la espera de que llegue la vacuna y se pare la carrera.

El fracaso es el escenario en donde no se midió bien que la carrera era demasiado larga respecto a la llegada de la vacuna, y la Argentina converge a los mismos valores que los países vecinos, con el interior haciendo un recorrido muy desfavorable. O peor todavía, done a la Argentina además la descalifican en la carrera por no pasar el anti doping de la transparencia estadística.

La Argentina tenía 300 muertes por millón por millón de habitantes antes de la sorpresa estadística de Buenos Aires, con CABA en las 1000 muertes por millón (en línea con ciudades de similar estructura de edades) y la Pcia de BsAs subiría a más de 700 después del ajuste de las estadísticas, algo que también ocurrió en episodios registrados en Perú y en Chile, pero en menor escala.

Pero mirando hacia adelante la incógnita esta en el resto del país. Converger a la región hoy implica subir a los casi 30 mil muertos, pero esto es hoy, no el punto final. El sitio del IHME de la Universidad de Washington en Seattle proyectaba 27 mil muertes para fin de año en la Argentina, antes de lo de Buenos Aires. Pero el 1 de Enero van a faltar al menos 3 o 4 meses para la llegada de la vacuna.

Estas observaciones nos empiezan a indicar varias cosas. Entre ellas que, a diferencia de Marzo, ya podemos empezar a imaginarnos el punto de llegada, o "end-point" para el proceso de muertes por COVID en la Argentina y cuantas "vidas salvadas" generó la estrategia y a qué costo.

A estas especulaciones contribuye un gran trabajo difundido por Nature hace días y publicado en el repositorio científico-médico MedXriv en el que un grupo multinacional y numeroso de investigadores muy calificados de Brasil, EEUU, UK y Alemania presentan resultados sobre el caso de Manaos, que con apenas 6% de la población mayor a 60 años tuvo muertes que se estiman en un intervalo que va de 1300 a 2000 por millón de habitantes.

El resultado central del trabajo es que Manaos muestra evidencia de inmunidad serológica que indican un nivel de inmunidad de rebaño -aquel en donde la pandemia completa su ciclo- de 66%. Esto no está lejos del "número" de Angela Merkel en Marzo.

Pero además implica un cociente de fatalidades a casos (totales, sintomáticos o no) del 0.3% que resultaría mucho más bajo que el usado por Imperial College para las simulaciones de COVID-19. Esta es una muy buena noticia, dentro de la mala noticia general que resultaría si la estrategia argentina termina siendo insuficiente para acotar el número de muertes al final del camino.

El "end-point" pandemico argentino cambiaría mucho si la suerte acompaña a este proceso incierto y logramos ralentizar la evolución de muertes por millón y llegar bastante atrás en la general de la carrera. Pero para esto se necesita levantar el esfuerzo de testeo y aislamiento -obligatorio- de individuos y detectar y tratar más rápido a los vulnerables, porque el 70% de los fallecimientos de adultos está ocurriendo sin que estos lleguen a las Unidades de Cuidado Intensivo, las que no están 'mediando', como se creía, en la dinámica de fallecimientos.