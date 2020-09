Máximo Kirchner: "Argentina debe alejarse de propuestas que ya fracasaron"

El jefe del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, juzgó hoy que la pandemia de coronavirus "agravó y profundizó los problemas que generó el macrismo con sus políticas económicas anticuadas que nunca funcionaron" y evaluó que existe "malestar" en algunos sectores de poder frente al resultado electoral de las presidenciales del año pasado.



En diálogo con Radio 10, Kirchner cuestionó el "nivel de condescendencia" de parte de "sectores de poder" y de ciertos medios de comunicación a la gestión de Mauricio Macri y pidió tener en cuenta, a la hora de "comprender la realidad", que se está atravesando una pandemia.



"El nivel de exigencia (hacia el Gobierno) nos parece correcto, pero no puede estar ausente la comprensión de la situación que se atraviesa; se sale de la realidad que estamos como si fuera absolutamente normal, como fue la de Macri durante su mandato", argumentó el diputado.



"No puede estar ausente la comprensión de la realidad que estamos atravesando como si fuera normal", insistió. Además, evaluó que "en algunos sectores de poder de la Argentina hay un malestar por el resultado electoral y esto lo lleva a este tipo de análisis por demás forzados".



Consultado por expresiones críticas de referentes de la oposición, como el titular del radicalismo, Alfredo Cornejo, Kirchner analizó que esas posturas no reciben ninguna "exigencia por parte de su electorado y de quienes manejan los medios de comunicación que buscan generar opinión".



"Por eso terminan diciendo cualquier cosa", agregó y afirmó que la Argentina debe "alejarse de propuestas que ya fracasaron". Recomendó "bajar un poco los humos, comprender que la gente elige" y que los comicios "se pueden ganar y se pueden perder".



"Sostuvimos al gobierno de Macri hasta el final y las declaraciones (orientadas hacia) no creer en el resultado habla del mal comportamiento que está teniendo Macri; querer castigar a la gente por cómo elige habla más de quién lo dice, no creo que sea sano", reflexionó.



En cuanto a las consecuencias económicas de la pandemia, el jefe del bloque oficialista de Diputados aceptó que "los números de desocupación preocupan" y que, por eso, "el Gobierno tomó medidas, como el IFE y el ATP, para morigerar una situación que no fue deseada y que fue inevitable".



"La pandemia lo único que hizo fue agravar y profundizar los problemas que generó el macrismo con sus políticas económicas anticuadas que nunca funcionaron", planteó. "Debería haber más humildad de los sectores que fueron tan complacientes con el macrismo y ahora no ven la pandemia", subrayó.

Máximo Kirchner criticó a aquellos que aparecen en los medios "haciendo publicidad de que se quieren ir del país” y aseguró que están “tratando de quebrar la esperanza y la voluntad de la gente en un momento de agobio”.

“Más allá de esa cuestión que quieren imponer de que los argentinos y argentinas se quieren ir del país. Ellos se van a quedar en su país y lo van a sacar adelante”, remarcó el legislador y se comprometió a “tratar de construir un país mejor”.