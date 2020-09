Super cepo al dólar: uno por uno, quiénes no podrán comprar el cupo de u$s 200

El Banco Central (BCRA) fijó el martes pasado nuevas restricciones en el mercado de cambios para la compra de divisas. Entre las principales trabas figuran un anticipo del 35% de Impuesto a las Ganancias o a Bienes Personales para la compra del dólar ahorro y que los gastos con tarjeta en moneda extranjera se hagan a cuenta del cupo de hasta u$s 200 mensuales de manera retroactiva al 1 de septiembre pasado.

Otra de las disposiciones indica que no pueden acceder al cupo toda persona que “de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social, incluyendo los subsidios de carácter alimentario”. En los hechos, esto significa que las entidades financieras no pueden venderle dólares por vía electrónica a los 8,9 millones de argentinos que cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El control y la asignación de permisos para compra depende de cada uno de los bancos y entidades financieras que realicen la operación. Sin embargo, a través del BCRA se puso a disposición de los bancos una base de datos para que puedan controlar quién está autorizado a comprar y quién está impedido. Esa base de datos es pública y puede consultarse en http://servicioswww.anses.gob.ar/censite/. Tras ingresar el número de CUIT, si el sistema responde con la leyenda “Denegatoria Certificación Negativa”, significa que el interesado está autorizado para comprar el cupo mensual de u$s 200.

Mientras tanto, las compras de dólares marcaron un nuevo récord en agosto. Según informó este viernes el Banco Central (BCRA), casi 4 millones de personas adquirieron un promedio per cápita de u$s 193 durante el octavo mes del año, superando así a los 3,9 millones que habían hecho lo propio el mes anterior. Se trata del tercer mes consecutivo en el que la demanda de dólares anota un nuevo máximo.

A través del Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, la autoridad monetaria reveló, además, que las compras brutas de billetes de las “Personas humanas” totalizaron u$s 768 millones en agosto, superando los u$s 753 millones que dicho segmento había adquirido el mes anterior. "Las “Personas humanas” compraron billetes por u$s 768 millones y vendieron por u$s 18 millones. Ambos resultados estuvieron en niveles similares a los del mes previo", precisó el BCRA en el trabajo. Respecto a las ventas, el informe detalló que fueron 95.000 las "Personas humanas" que vendieron divisas durante agosto, por un promedio de u$s 191.

Quiénes pueden comprar dólares y cuánto por mes

La lista de quienes no tienen permitido acceder al dólar "ahorro" incluye a beneficiarios de planes sociales y asistencia crediticia de tiempos de pandemia, a los que refinanciaron las tarjetas de crédito y a quienes tienen congeladas las cuotas de créditos, entre otros.

Por otro lado, los ahorristas que realizaron maniobras sospechosas que desembocaron en la apertura de un sumario, quedaron excluidos de la compra de dólar ahorro. Se trata de personas que, por ejemplo, compraron dólares a través de otras personas o que realizaron operaciones similares que no están permitidas por las regulaciones del Banco Central. De hecho, el nuevo cepo endurecido no permite a las personas sin ingresos estables acceder al mercado cambiario ya que esta era una de las vías por las cuales los "coleros" accedían a más dólares.

Hay otra clase de ahorristas que quedaron afuera de la compra de divisas son los beneficiarios de créditos a tasa cero. Cabe aclarar que se trata del beneficio que lanzó el Gobierno desde la AFIP; un programa de créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos que vieron afectada su actividad. Se trata de alrededor de 600.000 personas que tomaron los créditos de hasta $150.000 a pagar en 12 cuotas iguales y consecutivas luego de un período de gracia de seis meses, según datos de AFIP. Sin embargo, quienes liquiden su deuda (ya sea pasado el plazo de 18 meses o antes) podrán volver a entrar al régimen de u$s 200 mensuales. para los demás rige una inhabilitación para comprar dólares para atesoramiento y también para operar bonos contra moneda extranjera, es decir, para comprar dólar MEP y dólar contado con liquidación (CCL).

En el mismo sentido, los directivos de empresas que se vieron beneficiados por el ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción) inhabilita a los titulares y directivos de esas empresas a adquirir divisas. Aunque esta exclusión no afecta a los empleados que reciben parte de su salario por esa vía.

A su vez, quienes compraran o vendieran dólares en el mercado de bonos quedarán inhabilitados para operar en el mercado de cambios. Los ahorristas que compartían cuentas con cónyuges u otras personas accedían al doble de cupo por considerar que las dos personas tenían acceso también serán parte de las restricciones.

Si bien no estarán restringidos, si habrá un descuento sobre el saldo total de u$s 200 para quienes paguen deudas cotizadas en dólares. En este rubro se encuentran pagos de servicios de streaming, aplicaciones, juegos online o gastos con tarjetas en el exterior se les descontará esos consumos del cupo. Todas aquellas personas que tengan consumos con tarjeta de crédito refinanciados tampoco podrán comprar dólares. Cabe recordar que el Banco Central lanzó dos iniciativas de refinanciamiento automático de saldos impagos de tarjetas de crédito en abril y septiembre.