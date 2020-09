Alberto Fernández: "No creo en el corralito ni en el cepo"

El presidente Alberto Fernández aseguró esta tarde que "no hay nada sobre un corralito" y admitió que el cepo cambiario no le gusta pero lo implementó el Gobierno anterior.

"No creo en el corralito ni en el cepo", afirmó el jefe de Estado, frente a la incertidumbre generada en los últimos días por la imposibilidad de comprar dólares y la fuerte suba de la divisa tras las medidas aplicadas por el Banco Central.

"A mí no me gusta el cepo, pero hay que entender que es algo que yo no puse, que lo heredamos", afirmó el mandatario en declaraciones a radio 10.

Consultado sobre la posibilidad de aplicar un corralito bancario que impida el retiro de depósitos en dólares, Fernández fue tajante: "No hay nada de eso".

El Presidente reiteró sus críticas a la gestión anterior de Mauricio Macri y señaló que tras las elecciones PASO del año pasado empezó un "dispendio de reservas" por las que se fugaron alrededor de 23.000 millones de dólares, según estimó.

"Ganamos en agosto las PASO y al día siguiente quien era Presidente salió enfurecido echando la culpa a los argentinos y desde allí hizo un festival de dispendio de reservas que le costó al país la salida de 23.000 millones de dólares desde agosto", graficó el mandatario.

Agregó que Macri dejó "10 mil millones de dólares en el Banco Central para hacer frente a todo lo que venía" y señaló que "también nos dejó en default y con una deuda enorme con el FMI".

"Hicimos frente a todo. Le pagamos a organismos internacionales, logramos un acuerdo con acreedores, pero nos agarró la pandemia y la economía se deprimió como en todo el mundo", reconoció.

Dijo que en los últimos meses por esta crítica situación "la acumulación de dólares fue virtualmente nula" y añadió que "tenemos que entender que este no es momento para especular".

"Entiendo a aquel que cobra unos pocos pesos, compra dólares y quiere sacar una ventaja, llamarlo especulador suena mal", subrayó el Presidente.

Por otra parte, el mandatario dijo que la polémica que generó el ahora ex diputado del Frente de Todos Juan Ameri fue "grave" y le causó "indignación".

"Pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto" , consideró el mandatario nacional, al avalar la suspensión del legislador que aprobó la Cámara baja, horas antes de que el salteño presentara la renuncia y le fuera aceptada.

Y agregó: "Un diputado es un representante del pueblo. Lo que no puede pasar, es que no pase nada, porque sino en la política todo nos iguala".