Cómo es Team Europe, el plan de la Unión Europea para ayudar a Argentina a superar la pandemia

Mientras en el mundo se debaten si estamos llegando al fin del multilateralismo, la respuesta de la Unión Europea es clara: “Quizás la principal lección aprendida por Europa en su respuesta a la crisis global es que nadie puede superar este enorme desafío de forma aislada”, afirmó Aude Maio-Coliche, embajadora de la UE en la Argentina.

En este sentido, Maio-Coliche sostuvo que “la pandemia del Covid-19 no reconoce fronteras” y que “las enormes consecuencias sociales y económicas generadas por el virus requieren de una respuesta multilateral y solidaria”. El 8 de abril pasado la UE junto a sus estados miembros e instituciones financieras como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) lanzaron la iniciativa Team Europe con cerca de 20.000 millones de euros (u$s 23,2 mil millones) para financiar acciones orientadas a poblaciones vulnerables de varios países. El objetivo de Team Europe es brindar asistencia en tres ejes claves: la crisis del sistema de salud (ya se recaudaron 12 mil millones de euros para el desarrollo de vacunas, tratamientos y atención sanitaria); reforzar los sistemas hídricos, sanitarios y la investigación y prevención de la Covid-19; mitigar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

La iniciativa fue presentada hoy oficialmente en la Argentina, junto con los embajadores Ulrich Sante (Alemania), Christoph Meran (Austria), Peter Maddens (Bélgica), Alain Brian Bergant (Eslovenia), Francisco Javier Sandomingo (España), Claudia Scherer-Efosse (Francia), Elisabeth Fotiadou (Grecia), Jacqueline O'Halloran (Irlanda), Giuseppe Manzo (Italia), Roel Nieuwenkamp (Países Bajos), y Carmen Podgorean (Rumania).

"La UE, desde muy pronto en la crisis, ha querido organizarse hacia afuera, consciente de que no vamos a resolver la crisis en Europa, vamos a resolver la crisis si todo el mundo la resuelve", resume Maio-Coliche. Si bien la embajadora admitió que es difícil dar cifras concretas porque la mayoría son acciones en curso y otras todavía no han comenzado, se estima que a través de esta iniciativa la UE ya invirtió unos 918 millones de euros (algo más de u$s 1000 millones) en América latina y el Caribe.

Lanzamiento de Team Europe en Argentina. Crédito: Embajada de a Unión Europea

En la Argentina –donde la UE y el gobierno nacional lanzaron la Mesa Covid, una plataforma de cooperación de la que participan, entre otros, los ministerios de Trabajo, Salud, Educación, Desarrollo Productivo, Desarrollo social, Relaciones Exteriores y Medioambiente–, Team Europe se orientó fundamentalmente a reorganizar, en función de la pandemia, proyectos que ya estaban en el país. Por ahora, la iniciativa tiene presencia en Córdoba, Santa fe, Salta, Santiago del Estero, Misiones, Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Jujuy y Tucumán, ya sea a través del trabajo conjunto con ONGs del país como la Cruz Roja o mediante el financiamiento de agencia de la ONU que trabajan en la Argentina.

Entre otras acciones, la UE contribuyó a reforzar la línea 144 de atención a las mujeres víctimas de violencia doméstica, un flagelo que incluso empeoró durante la cuarentena; aportó 500.000 euros (u$s 581.105) para la compra de filtros de potabilización de agua que fueron distribuidos por la Cruz Rokja Argentina en las comunidades vulnerables del norte; y sumó 300.000 euros (u$s 348.663) a su programa de apoyo para refugiados y migrantes en el país. Además, la UE destinará próximamente 6,1 millones de euros (u$s 7 millones) para financiar proyectos de la sociedad civil.

Además de los proyectos de la UE, los países europeos también han desarrollado varias acciones en el país en relación con la pandemia. Francia destinó 15.000 euros (u$s 17.433) para la adquisición de termómetros digitales, 20 kits de enfermería y 1600 kits de bioseguridad para el personal de las Fuerzas de Seguridad nacional y las Fuerzas Armadas, unos de los protagonistas de la lucha contra la Covid-19.

Alemania donó más de 21.000 euros (u$s 24.406) en medicamentos, elementos de protección personal desinfectantes y herramientas de testeo para el Centro de Salud N°16 Villa Zagala en San Martín (PBA). Mientras que Italia financiará la compra de equipos, herramientas y servicios para 18 hospitales de 5 provincias, a través del Programa Prosepu II, que cuenta con un fondo de 42 millones de euros (u$s 48.812.820).

Con el objetivo de promover el autodesarrollo económico y profesional de las trabajadoras informales, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está organizando talleres textiles para abastecer de insumos básicos de protección a personal sanitario de Buenos Aires, Córdoba, Misiones y Tucumán. También con una perspectiva de género, Irlanda busca financiar a través de un esquema de ‘microgrants’ proyectos que trabajan con las mujeres víctimas de violencia doméstica. Además, están trabajando con un grupo de investigadores argentinos que desarrollaron un tratamiento con ibuprofeno inhalado para pacientes con casos graves de Covid-19.

Finalmente, el Instituto de Investigación de los Países Bajos KWR está trabajando con AySA en el proyecto Sewers4COVID, una tecnología basada en inteligencia artificial que detecta eventuales brotes epidémicos en base al análisis de las aguas residuales.

La vuelta a las clases, un tema complejo

“Es pronto sacar conclusiones, las escuelas recién reabrieron hacia fines de agosto, pero por ahora no hay evidencia de que la reapertura haya sido un factor significativo en el aumento de casos que, como muchos otros países, estamos teniendo ahora”, dijo la embajadora de Irlanda, Jacqueline O’Halloran, consultada por la experiencia de reapertura en su país. O'Halloran dijo que las escuelas, docentes, padres y autoridades educativas trabajaron juntos durante las vacaciones de verano para consensuar protocolos, priorizando el distanciamiento físico, la protección del rostro y el lavado de manos. También se enfocaron en contener a los estudiantes en núcleos, para que en caso de que uno de ellos contraiga el virus, sea más sencillo establecer quiénes son los contactos y poder aislarlos.

O’Halloran se mostró dispuesta a compartir la experiencia irlandesa con las autoridades argentinas, como ya lo hizo Italia durante una videoconferencia entre la ministra de Educación, Lucia Azzolina, y el ministro Nicolás Trotta. Maio-Coliche aseguró que “hay contactos de alto nivel con diferentes autoridades en materia de educación entre varios países de la UE y la Argentina”, aunque admitió que “el retorno a clases es un tema complejo”, al tiempo que ratificó que la educación es un eje clave de la cooperación entre la UE, los países europeos y la Argentina.

Cooperación a futuro

Maio-Coliche informó que la UE ya está definiendo los lineamientos de lo que será la cooperación con la Argentina para el período 2021-2027 (cuando se inicie el nuevo período presupuestario de la UE) y adelantó que uno de los princiaples ejes estará vinculado con el Pacto Verde o la economía verde, uno de los principales ojbetivos de la UE. "Todo el tema de pandemia está vinculado con una manera de convivir en el planeta y estamos convencidos en la UE que tenemos que revolucionar nuestra manera de producir y de consumir. Y es algo que vamos a promover no solamente dentro de la UE, sino también en nuestra cooperación internacional", afrimó Maio-Coliche.

De hecho, la cuestión del medio ambiente es una de las principales preoccupaciones de los países europeos en relación al Acuerdo Mercosur-UE. Recientemente, Francia ratificó ancia ratificó hoy su oposición al acuerdo comercial, tras recibir un informe sobre los costos climáticos que podría traer para los países de la región, especialmente en términos de deforestación. Alemania, Bélgica, Irlanda, Austria y los Países Bajos también expresaron su preocupación.