Rodolfo Santangelo: “El choque parece inevitable”

El economista Rodolfo Santangelo opinó sobre la delicada situación económica del país y consideró que “el choque parece inevitable” y le cargó la culpa a la política macroeconómica. Sugirió “acotar los daños del evento, prepararnos para eso y evitar que esto se complique más de la cuenta.”.

“Lo urgente que venimos viviendo hace varios meses claramente en el mercado cambiario. Desde la segunda quincena de abrir que vemos a un Banco Central vendiendo dólares porque la demanda al cambio oficial es mayor que la oferta oficial. O sea, el hisopado del mercado cambiario seguía dando negativo”, sostuvo el economista.

En ese sentido, recordó que “el ministro de Economía (Martín Guzmán) apostaba que resolvía la deuda con tiempos más académicos que de mercado, después que cuando la deuda se arreglara y no pasó nada, como cuando aparecieran los bonos iba a bajar el riesgo país, y el centinela vigía que es el Banco Central un día se cansó y tomó las medidas del recontra súper cepo a las variable financieras para ganar tiempo”.

Según planteó este viernes en diálogo con radio Mitre, “ayer hubo un tranquilidad parcial en el mercado cambiario, porque tenemos una paradoja en los últimos días que es que parece que está todo prohibido para comprar dólares, pero parece que el BCRA sigue vendiendo. Y el número no es menor, el dato que se maneja extraoficialmente es fuerte”.

“Estamos ante una cuestión donde el mercado cambiario es una consecuencia, es la caja de resonancia. El problema cambiario, no es cambiario, sino que es macroeconómico”, aseguró Santangelo.

“Estas cosas habría que haberlas previsto en junio. Se apostó exageradamente a que salíamos de la cuarentena y mejorábamos, a que arreglábamos la deuda y mejorábamos. Lo mismo sucede con la inflación , que dentro de un par de meses se va a blanquear cuando los precios máximos no den más etc, pero el problema desde ya hay que saber que el origen está antes”, opinó.

“El enorme problema que tiene este país es que no tenemos mercado de capitales, no tenemos fondos de pensión, no tenemos reservas, no tenemos sistema financiero y lo único que tenemos es la maquinita de emitir pesos, pero los argentinos no queremos ahorrar en pesos porque ya nos han estafado tantas veces que tenemos un problema central, que no se lo quiso ver a tiempo”, apuntó el economista.

En ese sentido, planteó : “Me parece que acá hay un desenlace que parece inevitable, que es el que habitualmente ha ocurrido en la Argentina en los últimos años que es que para bajar la brecha cambia, sin poder bajar el tipo de cambio que está arriba, va a tener que subir el que está abajo”.

“Hace varios años ya que estamos con crisis recurrentes, donde por suerte no llegó a espiralizarse y no se fue a la ‘miércoles’. El choque parece inevitable, pero frenémoslo ahí, acotémoslo porque ya con lo actual tenemos demasiado, no entremos en un estadio superior”, alertó.

En ese sentido, consideró que “lo que se puede hacer es acotar los daños del evento, prepararnos para eso. Evitemos que esto se complique más de la cuenta. Y no que no le sigan echando la culpa a los especuladores o a los formadores de precios, ni a los empresarios. La culpa la tiene la política macroeconómica, gatillada por la pandemia mundial”.

“En la macroeconomía hubo una sobre estimación de la cuestión total”, concluyó Santangelo.