El Gobierno extenderá el decreto que congela los créditos hipotecarios UVA

Los DNU 320/2020 -que congela alquileres y prohíbe desalojos- y 319/2020 -el que mantiene las cuotas de los créditos hipotecarios UVA a valores de marzo, serán prorrogados, según anunció ayer la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.

En declaraciones a Radio la red, la funcionaria sostuvo que las ampliaciones de ambos decretos y están elaboradas, aunque no firmados.

"Nos parece que hay que acompañar a la gente que alquila y, en los créditos UVA para vivienda única de hasta 120.000 UVAs, también seguir con el congelamiento y luego hacer un cronograma para ir ajustando lentamente en 18 meses la cuota a lo que hubiese correspondido, de manera tal que, para las familias, no sea un golpe de un día para el otro", destacó.

Según un relevamiento del Banco Central a comienzos de año, en la Argentina existen unos 105.000 deudores hipotecarios UVA, de los cuales 95.000 corresponden a préstamos para vivienda única y de hasta 120.000 UVA. Eso equivalía a cerca de $ 1,7 millones en 2016 y a $ 6,8 millones en 2020 .

Si bien no trascendió de forma oficial, la nueva fecha de vencimiento de estas medidas sería a fines de enero, es decir que estaría en vigencia un menor tiempo respecto del que solicitaban las distintas asociaciones de inquilinos (para el caso de los alquileres), es decir fines de marzo.

Por su parte, el presidente de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz, dijo que "les pedimos que no firmen contratos nuevos, que no paguen suma alguna por encima del alquiler, y que no se dejen amenazar, amedrentar ni extorsionar por los locadores".

Y desde el sector inmobiliario las respuestas fueron diferentes.

El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci), por ejemplo, manifestó su rechazo a la extensión del decreto porque advierten que provocará una disminución de la oferta de alquileres y aumentos en los precios.

En tanto, la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) manifestó que "en estos meses, logramos llegar a acuerdos entre las partes con un esfuerzo compartido. La mayoría de los inquilinos de viviendas están al día".