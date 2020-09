En agosto, el superávit comercial fue de u$s 1436 millones

El superávit comercial de Argentina en agosto alcanzó los u$s 1436 millones, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), con lo que en el año acumula un saldo positivo de u$s 10.984 millones.

Sin embargo, este superávit está impulsado específicamente por el hundimiento de las importaciones y a pesar de la contracción significativa de las exportaciones. En agosto, los envíos al exterior cayeron 11,3% interanual hasta u$s 4938, mientras que las compras del extranjero se desplomaron 20,4% interanual hasta u$s 3502 millones.

Se trata de la misma tónica de los últimos meses. En lo que va del año, el saldo positivo es 41% mayor en términos interanuales, pero con factores similares a los que posibilitaron el superávit de agosto.

Las exportaciones acumulan u$s 37.229 millones, un 11,8% menos que los primeros ocho meses de 2019, mientras que las importaciones alcanzan apenas los u$s 26.245 millones, lo que representa un desplome de 23,8%. De hecho, ambas variables marcaron sus registros mínimos desde 2009, considerando siempre los primeros dos cuatrimestres de cada año.

Por el lado de las exportaciones, los productos primarios experimentaron un alza de 10,2% en términos interanuales, explicados por el aumento de 8,8% la cantidad y de los precios por 1,3%, y fueron los únicos productos que tuvieron un buen desempeño en agosto.

Las manufacturas de origen agropecuario perdieron 12,3% (-0,8% el precio y -11,5% la cantidad), las de origen industrial retrocedieron 26% (-5,4% el precio y -21,8% la cantidad) y combustibles y energía se hundieron 30,6% (-27% el precio y la -5% cantidad).

Por el lado de las importaciones, los bienes de capital se derrumbaron 23%, los bienes intermedios bajaron 5,1%, los combustibles y lubricantes retrocedieron 48%, las piezas y accesorios para bienes de capital cayeron 38,5%, los bienes de consumo se contrajeron 10% y la venta de automotores para pasajeros disminuyeron 24,5%.

Respecto a los países con los que Argentina más intercambió, a pesar de los desplomes en general Brasil continuó siendo el principal socio comercial del país, con exportaciones por u$s 646 millones (-24,2%) e importaciones por u$s 777 millones (-16%), con lo que este mes el saldo con el país vecino fue negativo por u$s 131 millones.

No obstante, el intercambio con China tuvo cifras levemente inferiores, con exportaciones que alcanzaron u$s 604 millones (-10,8%) e importaciones que rondaron los u$s 738 millones (-16,2%), por lo que el saldo también quedó en rojo por u$s 134 millones.