Con inflación y cepo: opciones para invertir los pesos y evitar que se evaporen en la cuenta

En un contexto de elevada inflación, suba del tipo de cambio y cepo al dólar, los pesos se evaporan si no se logran ubicar en activos que al menos puedan ofrecer algún tipo de retorno.

La inflación del 19% en lo que va del año y con la expectativa de que ronde el 40% en el 2020 implica un desafío para el ahorrista buscando que sus pesos no pierdan poder de compra.

Pero cuáles son las opciones más allá de comprar el cupo de u$s 200 mensuales. Existen opciones mediante Fondos Comunes de Inversión (FCI) que ofrecen tasas atractivas en pesos y con liquidez inmediata, cualidades que los plazos fijo no estarían otorgando, mucho menos que las opciones de dejar depositados los pesos en la cuenta sin “hacerlos trabajar”. Una cartera combinada con distintos FCI ofrece retornos de hasta 60% en lo que va del año, más de tres veces la inflación acumulada en 2020.

Las tasas de plazos fijos renovaron su atractivo colocándose en zonas del 33% (2,7% mensual) para tentar a los ahorristas a quedarse en pesos y que no migren a comprar dólares. Sin embargo, en los últimos 30 días los fondos comunes de inversion T+1 tuvieron un rendimiento similar y hasta mayores que los plazos fijos y se puede rescatar en un día versus la opción de tener que inmovilizarlo durante 30 días.

Fondos “T+1” conservadores

Dentro del menú de opciones que existen dentro del mercado de capitales aparecen los fondos comunes de inversión T+1 conservadores, ofreciendo liquidez en 24 horas. En promedio, estos fondos rinden 18,9% en lo que va del año y rindieron 1,8% en promedio en agosto, y 1,2% en lo que va de septiembre. Algunos nombres que aparecen en el listado son Gainvest FF y MAF Ahorro de Mariva Asset Management que muestran retornos del 24,4% y 23,4% en el año respectivamente y un retorno en septiembre de 1,3% y 1,6% respectivamente.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) explican que existen fondos T+1 conservadores y fondos T+1 agresivos y que el inversor puede buscar posicionarse en alguno de estos vehículos para poder darle rendimiento a sus pesos.

“Los fondos de Renta Fija T+1 más conservadores se asemejan más a los T+0, y su liquidez la manejan principalmente a través de otros FCIs y plazo fijo. Estos pueden llegar a representar más del 50% promedio de las carteras, mientras que el resto lo distribuye entre Letras, obligaciones negociables o fideicomisos financieros, principalmente. Estos fondos marcaron un rendimiento promedio del 1.8% en agosto, en línea con el mes anterior; y un poco por arriba de lo que ofrecieron los money market. La volatilidad se mantiene en torno al 1%, con Tires indicativas de estos pueden ir de entre 23% al 29% anual”, dijeron desde PPI.

Aníbal Merino, Portfolio Manager de Santander Asset Management de Argentina sostuvo que para el inversor con baja tolerancia al riesgo y con objetivo de rentabilizar los pesos a corto plazo, los fondos money market y "t+1" siguen siendo las mejores opciones.

“El Súper Ahorro Pesos de Santander Asset Management es un fondo de money market clásico que invierte su cartera en PF, PF precancelable, cauciones y cuenta corriente remunerada. Ante la abundante liquidez del sistema financiero y el mercado de tasas pasivas regulado con tasas mínimas, el objetivo principal de este fondo es mantener su cupo de plazo fijo siempre al tope del 50% del patrimonio según lo permitido por la normativa vigente para este tipo de fondos. El Supergestion Mix VI es el fondo T+1 de SAM que invierte su cartera en PF, letras del Tesoro y deuda corporativa/provincial de muy corto plazo. Con una TIR promedio del 25,5% y una DUR de 50 días intenta ser una alternativa un con algo más de retorno y un poco más de riesgo que un fondo de MM clásico para rentabilizar los excesos de liquidez de los clientes”, afirmó

Fondos T+1 agresivos

Para poder obtener rendimientos mayores y acercarse más a la inflación, e incluso buscar tener tasa real positiva, los inversores pueden buscar posicionarse en fondos T+1 con un grado mayor de riesgo y con liquidez en 24 horas. Estos fondos reducen la liquidez e incorporan una mayor participación en activos con riesgo mercado -ONs, bonos, letras- y pueden incluso exponerse a futuros de dólar

En promedio, estos fondos rinden 30,8% en lo que va del año y se destacaron en lo que va de septiembre el fondo Allaria Ahorro Plus que ganó 2,4% en agosto y 2,4% en lo que va de septiembre, rindiendo 43,9% en el año. El fondo IAM Renta Plus de Industrial Asset Management rinde 61,6% en el año y ha ganado 1,9% en septiembre y 1,5% en agosto. Entre el top 5 de los fondos que mayores retornos entre las gestoras privadas se encuentran AdCap Pesos Plus (22,8% YTD), SBS Gestion Renta Fija (21,6% YTD) y Galileo Ahorro Plus (25,1%).

Los analistas de Central de Fondos explicaron que si bien las tasas de los plazos fijos lucen más tentadoras que los rendimientos de los fondos t+0, se observan que los retornos de los fondos t+1 lucen mas convenientes, sumado a su liquidez casi inmediata.

“En estos momentos la opción del plazo fijo tradicional parece más tentadora con tasas del 33% versus del 19% de los fondos T+0 aunque cuando miramos los fondos ´T+1´, poseen rendimientos mucho más competitivos aunque no logran una gran diferencia respecto a los plazos fijos. La gran ventaja que poseen es que se pueden rescatar en un solo día. Por lo tanto, estos fondos poseen un competitivo rendimiento y rescate en solo un día en comparación a la inmovilización de 30 días que ofrece el plazo fijo”, señalaron.

Desde PPI remarcan que un dato relacionado a su estrategia se refleja en su volatilidad que puede triplicar a los fondos más conservadores, el cual se ubica en promedio en torno al 2%). A su vez agregan que “la TIR indicativa de estos fondos superan, en general, el 30%, y si bien es posible esperar alguna suba adicional está dependerá de la cartera atrás de cada fondo.

Por su parte, los analistas de Schroders remarcan las ventajas de invertir en fondos T+1, a la vez que su fondo Schroder Renta Plus ofreciendo retornos superiores a los rendimientos ofrecidos por los fondos T+1. El total de patrimonio de la cartera del fondo es $ 2.421 millones, con una tasa del 29,95% y con una duration muy corta de tan solo 0,13 años. El 28,8% de la cartera esta invertida en fondos Money Market, un 20% en Ledes, 19,5% en plazo fijo, 13,95% en letras y el resto en Lecer, bonos corporativos y Lecap .

Desde la compañía explican que, al estar invertido en al menos un 40% de su cartera en activos sin riesgo precio, su volatilidad es mínima logrando de esta manera una estabilidad consistente en su rendimiento con bajo riesgo.

Durante el mes de septiembre de forma anualizada el Schroder Renta Plus rindió 31,56% versus 29,58% de la tasa Badlar, su benchmark. Mientras que, si se lo compara con los principales money markets del mercado los cuales en promedio rindieron 19,83%, la diferencia es realmente significativa.

Una combinación óptima

Si bien existen fondos conservadores y fondos agresivos en pesos, los inversores no necesariamente tienen que invertir todos sus pesos en un solo fondo. La opción que pueden encontrar es suscribir partes de la totalidad de sus pesos en distintos fondos comunes de inversión con distintos perfiles de riesgo y tasas de interés y así optimizar los rendimientos en pesos.

A la hora de posicionar los pesos en un período mayor a 6 meses, los analistas de Central de Fondos diseñaron un portafolio que optimista los rendimientos en moneda local, compuesto por fondos comunes de inversión y el cual apunta para inversiones en moneda local con horizonte de inversión mayor a 6 meses vista. El portafolio “Multiplicá tus Pesos” está conformado por 5 fondos comunes de inversión. Un 20% del portafolio está posicionado en Delta Renta, un 20% en Compass Renta Fija II, 20% en ST Renta Fija, 20% en Schroders Argentina y 20% en Galileo Renta Fija.

“Si el inversor posee un horizonte de inversión más largo de 6 meses, resulta más conveniente el vehículo de inversión que le gana al plazo fijo y a la inflación argentina consistentemente. En lo que va del 2020, el portafolio “Multiplica tus Pesos” triplicó la inflación del 2020 y rindió más que el doble que la inflación de los últimos 12 meses el portafolio consiguió un 60% de rendimiento en lo que va de este 2020 cuando la inflación ha sido del 20%. Los inversores de esta estrategia no solo han logrado mejorar su poder de compra en términos reales, sino que también han creado riqueza multiplicando sus pesos”, sostuvieron desde Central de Fondos.