¿Canje en suspenso?: podrían revisar emisión de bonos en dólares por caída de precios

A finales de junio el Gobierno anunció que llevaría a cabo tres licitaciones por u$s 1500 millones en bonos en dólares para que los fondos de inversiones del exterior puedieran canjear sus tenencias en pesos.

Sin embargo, en el mercado advierten que esas operaciones quedarían en suspenso por las actuales condiciones financieras.

El Gobierno buscaba darles salida a estos fondos de inversión de sus tenencias en activos locales, lo cual podrían representar un riesgo para el tipo de cambio ante la posibilidad de que los fondos busquen dolarizarse y salirse de mercado doméstico, en momentos en que se negociaba la reestructuración de la deuda en ley extranjera.

Pero el colapso de más de 30% desde que salieron a cotizar los nuevos títulos complica la emisión del Gobierno, básicamente porque los bonos rinden cerca del 16%, lejos del 10% de exit yield que esperaban tanto el Ejecutivo como los acreedores.

Consultados por El Cronista, en el Ministerio de Economía, por el momento no tuvieron comentarios para realizar acerca de la evolución de la operación.

En el mercado no creen que esos bonos que se les fueron prometidos a los fondos salgan finalmente. Advierten que los precios son muy malos llevar a cabo la operación, sumado a que el contexto político y económico no colabora para llevar adelante ese acuerdo.

“Creo que en este contexto no salen. Los precios son muy malos y “la política” no parece estar muy alineada con dicha iniciativa", dijo a El Cronista el director de un bróker local.

"Las nuevas regulaciones también complican el escenario. Recordemos que el BCRA acaba de prohibir a los fondos de afuera operar en el mercado local en dólares y a las Alyc comprarles a los fondos afuera", agregó.

ASí, una licitación de bonos hard dollar para extranjeros podría ser contradictorio con lo que decidió el BCRA en la última norma. Además, hay que resaltar que un fondo tiene ahora menos interés en ese bono ya que le cuesta más venderlo afuera debido le quitaron la demanda de los locales. En definitiva, creo que van a esperar hasta que la política grande defina para donde va”, comentó.

El director de un impórtate fondo local también advirtió que los avances en relación con ese canje se congelaron.

“La perdida de reservas y la suba del dólar congeló al Gobierno en los avances en relación al canje de deuda pesos por bonos hard dólar que le habían prometido. Parte del acuerdo con acreedores en relación con el canje de la deuda total estaban estos nuevos bonos que se le iban a dar para poder darle salida a los bonos en pesos", consideró.

"Licitar nuevos bonos con tasas implícitas en la curva del 16% es una locura, no es viable. Va a seguir congelado, lo cual no es conveniente. El Gobierno se puso solo en una encerrona y todo esto es culpa de la falta de confianza en el mercado”, afirmó el director de un fondo de inversión.

Desde otro importante fondo de inversión local señalaban el descontento del traspié por los rumores de que efectivamente no se realice el canje.

“Les prometieron a los fondos un canje para darle salida a sus bonos en pesos. Gracias a ese trato que firmaron con los acreedores se logró una adhesión del 99% en el canje de deuda. Sin embargo, el Gobierno esta amenazando en no cumplir su palabra. No creo que no lo hagan pero creo que sería conveniente que el ministro saliera a decir cuándo lo van a hacer", sugieren.

"Si lo piensan postergar, que al menos se le de una señal a los inversores. Las últimas restricciones fueron muy duras y golpeó a los fondos con los nuevos bonos. naturalmente los nuevos fondos se quieren ir, pero el Gobierno los retiene con esta postergación. Es toda una muy mala situación”, advirtió el portfolio manager de un fondo local.