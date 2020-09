Szewach: "La demanda de dólares surge de la racionalidad de huir de malas políticas"

El economista Enrique Szewach habló este jueves acerca de los motivos que llevan a los argentinos a querer ahorrar en dólares y subrayó con vehemencia que "no es una cuestión cultural", a diferencia de lo considerado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

“La demanda de dólares surge de la racionalidad de los argentinos huyendo de malas políticas. Destruyen la moneda y después te endilgan como sociedad que en lugar de tomar la moneda que han destruido querés comprar una moneda más sólida”, sentenció el ex director del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

"Cuando uno está en una crisis de confianza, lo mejor para los funcionarios es: o cambian las cosas para que la gente confíe o se callan un rato hasta que la gente se de cuenta que efectivamente el funcionario tenía razón", opinó en declaraciones radiales a Cada Mañana, que se emite por Radio Mitre.

En ese sentido, Szewach estimó: "Estamos en este esquema de las palabras que, insisto, se repite en la historia argentina cada tanto".

Sobre los dichos de Cafiero del último miércoles por la noche, en los que aseguraba que el ahorro en dólares se debe a una "cuestión cultural que hay que ir modificándola", el analista financiero negó rotundamente esta conclusión.

Y en esa misma línea, explicó: "El bien público básico económico que el Estado tiene que ofrecer es una moneda. Desde el punto de vista económico, el Estado se define por tener una moneda propia". Entonces, "cuando el Estado destruye la moneda propia porque quiso exagerar el impuesto inflacionario, obviamente llevás a la gente a ahorrar en otra cosa. La gente ahorra en una moneda que le permite conservar valor", señaló en diálogo con Marcelo Longobardi.

Sin embargo, el ex vicepresidente del Banco de la Nación Argentina aclaró que este no es un problema solo de Alberto Fernández, sino que es algo que viene ocurriendo hace décadas. "Cuando el Estado argentino ofrezca una moneda que no destruya su valor, la gente 'culturalmente'- dijo entre risas- se va a dedicar a ahorrar en pesos".

"En la Argentina no hay confianza en el tipo que emite el dinero, el que firma los 'billetitos' para ponerlo en esos términos", sostuvo. Y luego recordó: "El único periodo en que Argentina tuvo estabilidad fue en la convertibilidad, donde en lugar de tener confianza había una garantía hipotecaria. Me dejás un dólar en la caja por cada peso que me das. Eso exigía un montón de cosas que no hicimos y por eso terminamos como terminamos".

Con respecto al problema central del país, el economista indicó que es la falta de confianza al dinero. "¿Y a quién no se le tiene confianza?, al que emite el dinero", apuntó, y asimismo añadió: "el problema cultural es en todo caso del que lo emite, que cree que la cultura es: 'yo voy a estafar todos los días a la gente y la gente tiene que comprar mi estafa'".

Por último, Szewach criticó a los gobernantes por responsabilizar a los ciudadanos de un problema que les pertenece a los funcionarios. Según el especialista, en lugar de preguntarse qué hicieron mal, "porqué la gente no confía y los inversores no invierten", aseguran que el conflicto se debe a que "hay un problema cultural".

"Como vos no reconocés como Gobierno que estás emitiendo una moneda cuasi falsa, que la gente no quiere tener en la cantidad que vos necesitás, entonces la culpa es de la gente", finalizó.