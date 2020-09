En tándem, el Gobierno renovó su pelea con el macrismo

Con una semana turbulenta en términos económicos por los vaivenes del súper-cepo, el Gobierno desempolvó la pelea política con la anterior gestión de Cambiemos como contraataque. En tándem, Alberto Fernández y tres de sus principales ministros cargaron contra el macrismo, tanto el que fue oficialismo como el actual en la oposición.

"Nosotros no entramos por la ventana, entramos porque casi el 49% de la gente nos votó. Por eso entramos a la Casa de Gobierno. Y a alguno no le gustará porque le hubiera gustado ganar a él, pero no ganó", respondió el Presidente en una conferencia durante su visita a Entre Ríos. "Desestabilizar la democracia argentina sólo puede ser producto de la locura de alguien. La verdad no creo semejante cosa. Lo que creo es que a veces hay posiciones muy extremas que vienen de la oposición, muy irracionales", se quejó.

Si bien parecía que estaba hablando directamente de Mauricio Macri, más tarde, cerca del mandatario aclararon que "hablaba en general". No es un secreto el enojo de la Casa Rosada con un sector considerado "duro" de la oposición, encargado también en Patricia Bullrich como presidenta del PRO, con el que cortaron el dialogo institucional. "Cuando llegue el momento de votar, van a castigar a los que maltratan tanto a la democracia", pronosticó el Jefe de Estado.

Para levantarnos hace falta unidad y diálogo. Parece que algunos sólo lo declaman como parte de una estrategia de imagen. @alfredocornejo, es hora de empezar a ser serios. Dejaron el país fundido. Sean responsables y aporten a la reconstrucción de la Argentina entre todos. pic.twitter.com/8XMNGzD6TU — Wado de Pedro ���� (@wadodecorrido) September 23, 2020

Por otra parte, hay un reproche oficial a un dialogo pretendido por sectores opositores que, opinan, sólo es actuado. En ese sentido, el ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro aprovechó ayer la viralización de un video del programa "Animales Sueltos" con un traspié del presidente radical, Alfredo Cornejo, otro de los considerados "ultras" para la Rosada. "Para levantarnos hace falta unidad y diálogo. Parece que algunos sólo lo declaman como parte de una estrategia de imagen", le achacó el funcionario camporista. "Es hora de empezar a ser serios. Dejaron el país fundido. Sean responsables y aporten a la reconstrucción de la Argentina entre todos", añadió.

En paralelo, hubo dos contragolpes contra la gestión de Cambiemos. El primero, a cargo del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Durante un acto en la firma de convenios para el traspaso de un predio del Estado Nacional a AySA y otro a la Universidad Nacional del Oeste, el jefe de los ministros cuestionó: "(Macri) usó durante 4 años a la Agencia Administradora de Bienes del Estado como una agencia inmobiliaria". Una serie de terrenos que la AABE cambiemita le entregó a la Ciudad fue el prólogo de la pelea por la coparticipación con Horacio Rodríguez Larreta.

"Cuando tenían que poner toda la energía y los recursos en buscar al submarino ARA San Juan y contener a las familias de los tripulantes se dedicaron a espiarlas. Ilegal e inhumano. Una vergüenza más de la AFI macrista", acusó el ministro de Defensa; Agustín Rossi, al difundirse una nueva denuncia contra la gestión pasada del organismo de inteligencia, a cargo de su interventora Cristina Caamaño.