Economía y política Miércoles 23 de Septiembre de 2020

De Pablo: "Cuando el Presidente perciba que no funciona su equipo económico, deberá buscar otro"

El economista además opinó sobre las nuevas medidas de restricción al accedo al dólar y sostuvo que no entendía "como el Gobierno no baja la cortina y deja de una buena vez de vender los u$s 200 a 4 millones de argentinos comprometiendo más de la mitad del superávit comercial".